台股驚驚漲、趕上車太晚？股添樂點名00919、0056、00929換股潮還有戲

經過了4月初的崩跌，沒有人能想到在後來的時間裡，市場表現居然這麼的強勁。

我們在4月13日（當時是股災最低點）就曾經提到，這裡要破底的機會不大。

歷年每一次空頭，最深就是跌3成，事後來看這一波最深就是3成。

不過出乎預料的是後面這一波反彈居然這麼強勁，5月初畫這張圖，提過這邊經過一個缺口，要過沒有那麼容易。

那時候也還在等半導體關稅宣布後的市場反應，結果川普至今未提半導體關稅，就已經把過去的跌幅都收復。

這篇聚焦在兩個主題：

第一、為什麼這一波全球股市，包含台股在內反彈會這麼強？ 第二、如果現在才想要進場的，要多加小心！

第一、為什麼這一波全球股市，包含台股在內反彈會這麼強？

有3個原因：

1、川普態度

在4月中對等關稅剛發佈的時候，那時候就有提到川普他的行事風格，一開始一定是給壓力，因為就是希望對方能夠退讓，可是他要是遇到硬碰硬，川普可能就會縮手。

例如對中國，就很明顯的有軟化的態度，這樣的轉折，也讓市場由非常悲觀轉向樂觀。市場也開始思考「沒有必要這麼恐慌」。

確實川普在這一個月時間裡，他也很積極敲定了蠻多重要協議，像是5月9日就率先跟英國達成了貿易協定、5月12日跟中國達成共識、5月15日中東也傳出好消息。

這些資訊對市場而言，就有一個非常明顯的激勵效果。

再加上川普又是全世界最強的股市喊盤老師，4月9日最低點的時候他說「現在就是買進時機」，當時是情緒處在最低點、最恐慌，但現在回頭看，已經收回了。

5月8日快要跟中國達成協議了，川普又說「最好現在就去買股票」。5月14日，川普喊話「股市還會再漲更多」，全都按照他所言實現。

所以過去一個半月的市場反應，很大因素跟川普的積極態度有關。

2、經濟數據

這一段期間公佈的經濟數據，其實也沒有讓市場這麼悲觀。

例如，美國消費者物價指數，無論是商品或服務的價格漲幅都明顯低於預期。

尤其排除住房跟能源的服務價格年增率，是聯準會特別重視的通膨指標之一，也創下了過去4年以來的最低年增幅，這就說明了通膨也正在進行快速的回落，核心壓力就會跟著減輕。

另外一方面，美國零售銷售的數據，雖然5月份比上個月月增幅度明顯減少，可是也是比預期值還要更好一點。

所以數據顯示，美國的增長確實在放緩，可是還是在增長，也並沒有如市場預期的這麼悲觀。特別是幾個內需相關，像是餐飲零售，在4月份的表現也是凸顯美國現在內需狀況並沒有想的這麼糟糕。

3、軋空手

可以觀察到4月初這一波修正以來，速度又快又猛，很多資金其實都在這一波被迫掃地出門。

因為很多資金可能在高檔，又有上槓杆，在這樣情況下，遇到這麼快的修正一定會被抬出場。而且當時的氣氛又特別的悲觀，這也就導致後面這一波反彈基本上都沒有什麼成交量。

這一段時間量能是非常低，甚至融資餘額經過大幅度的削減，後續這段漲幅都沒有增加。

4月底提過，不少法人在這一波空頭也被嚇到腳麻動不了了，主要原因就是因為法人有停損機制，如果法人在當月份觸發了停損機制，接下來就只能賣股、不能再買股票。

像軋空手的行情，後面會持續上演，直到法人受不了開始進場，所以在放大量之前台股可能就是處在「驚驚漲」的格局。

第二、如果現在才想要進場的，要多加小心！

不過現在很多人看到股市開始上漲，才想要開始進場；也有很多人是在停損之後，現在回漲才要進場，如果是有這種念頭的投資人，這個時候反而應該多想想。

有3個原因：

1、下半年景氣恐有反轉疑慮

關稅放寬後，很多廠商都開始大量進口，像中國最明顯從145%降到30%，而且目前限期90天，是廠商會怎麼做？當然是趕快進貨。

所以關稅戰休兵，美國線的運價開始出現狂飆，從上海出口集裝箱運價指數SCFI過去一個禮拜的表現，就可以觀察到，相較上週反彈134點。

可以看到紅線快速的往上勾。

過去一個禮拜可以觀察到，貨櫃航運類股表現非常搶眼。

長榮禮拜五的走勢，漲幅一度超過7%，本來期望關稅有可能會使得全球的貨運量出現萎縮，結果政策扭轉之後，反而變成貨運量短期供不應求。

可是這個時期的需求好，代表的是景氣好嗎？

其實只是把未來要拉的貨，提前到現在反映。因為廠商現在看未來，關稅政策充滿不確定性，起碼現在稅率相對低的情況下，當然是能進就趕快進，但是很重要的一點在於「現在的提前拉貨，會不會到了下半年就變成提前去庫存？」

現在川普的態度看起來10%關稅就是基本價，在本來的運價基礎加上10%的關稅，要說對全球貿易沒有影響是不太可能。

所以上半年有一些經濟數據，恐怕要出現一點失真。

就算今年沒有關稅議題，整個製造業的景氣反轉大概也是在下半年會發生，現在多了關稅問題，下半年到底景氣是好還是壞？起碼就現在觀察到的負面因素是比較多。

2、融資餘額增加

CNN牛熊指標，一個月之前還是極度恐慌，然而一個月之後，已經到貪婪了。這個牛熊指標其實就是美國版的散戶指標，最低點的時候散戶都很恐慌，漲上來散戶都很樂觀。

而投資最好的買點，是在散戶樂觀的時候賣股票、散戶悲觀的時候買股票。

回到台股，融資餘額4月初股災以來都是走平的，可是禮拜五融資餘額增加30億。幾乎是從股災以來融資最大的增幅。

當不敢進場的資金開始重新進場，市場就有可能要休息了。

所以最近包含台股在內的全球股市交易量都開始往上走，要好好注意這個現象。

3、穆迪降評

美國債務評級被穆迪降評，這件事情非同小可。

全世界有三大信評公司：標普500、惠譽、穆迪。

3A是最好的債信評級，不過標普公司早在2011年就已經把美國債務的評級下調；惠譽是在2023年也把美國的債信進行降評；穆迪則是近日也把美國的債信降評。

最大的影響在於很多機構法人，在組建他的資產部位時，都會參考這些信評公司的報告。例如養老基金，都會要求資產債務評級起碼要在多少評等以上，所以當美債被降評，該部位裡面的美債當然會做減碼。

如果超大型基金都把美債的部位減碼，買盤又再進一步縮手，美債殖利率會往上走，美債殖利率往上，美國的融資成本又會再提高，當融資成本再提高，本來就已經很頭痛的債務問題又會再進一步放大。

過去無論是惠譽或者是標普，在降評之後行情都是往下，尤其這一次穆迪的表態代表全球最大的三間債評機構都已經不認同美債。

這對市場的衝擊是什麼，就很值得好好觀察。

然而以上是針對整個大盤走勢的看法，產業、個股的投資人角度可能就不一樣。

在內需市場上，還是有很多可以關注的焦點。

過去一個月，市場主要是漲跌得很慘的、而且估值快速修正的科技股。然而這些科技股開始漲回過去的估值水位，就要進入盤整休息。

下一個可能就會回頭開始看漲幅落後的傳產股，例如航運類股、觀光、遊戲。

此外，核電廠除役，相關的重電、綠電類股也可以多觀察。

不過重頭戲還是接下來兩個月份，高股息ETF要換股，例如00919在本月份要換股、下個月有0056、00929等。

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