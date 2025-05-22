台股早盤下跌逾百點 台積電開低2元

台股22日開盤指數下跌70.09點，開盤指數為21,733.82點，早盤跌逾百點，最低來到21,640.02點。台積電（2330）開盤價988元，下跌2元。

群益投顧表示，盤面缺乏強勢領頭族群指標，多空謹慎，指數回測12日均線上下的壓力相對攀升。雖然市場仍延續台北電腦展前開始的AI題材關注，但就電子強勢族群而言，卻逐漸缺乏泛AI概念的強勢指標族群，取而代之的是次產業跌深股快速輪動。近日買盤動作折射出資金投機短打氛圍轉濃態勢。

操作題材可留意：

1.生技題材股─華安（6657）5月初接獲CRO機構通知，華安研發中新藥ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥一期臨床試驗，已完成收案。益安（6499）5月初宣布，旗下良性攝護腺肥大（BPH）微創治療醫材 Urocross 在美國及加拿大執行的Expander-2樞紐臨床試驗，展現正面成果。

2.太陽能股─美國政府5月20日正式對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南的太陽能電池與模組課徵高額關稅。這次關稅將大幅墊高來自東南亞的太陽能設備價格，對依賴進口的美國再生能源建設商形成壓力，間接形成台廠的可能商機。

周三（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,860.44點，下跌816.8點、跌幅1.91%；S&P500指數下跌1.61%；那斯達克指數下跌1.41%；費半指數下跌1.8%。台積電ADR下跌0.87%，收在191.76美元，較台北交易溢價為16.83%。

市場擔憂如果國會通過總統川普所提的減稅法案，美國政府債務將可能激增數兆美元，導致美國公債殖利率飆升。美國財政部160億美元的20年期公債標售需求疲弱，長期美債殖利率上升。美國10年期指標公債殖利率上漲10.8個基點，達到4.589%。盤中一度觸及自2月中旬以來的最高點。

Alphabet上漲2.8%；輝達（Nvidia）下跌1.9%；蘋果公司（Apple）下跌2.3%；特斯拉（Tesla）跌幅達2.7%。

三大法人周三集中市場合計買超388.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超302.3億元，投信買超50.4億元，自營商（自行買賣）買超6億元，自營商（避險）買超29.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,232口至3,782口，其中，外資淨空單增加1,002口至38,846口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加913口至7,259口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07上升至1.14。VIX指數下降1.1至25.26。外資台指期買權淨金額-0.29億元 ; 賣權淨金額-0.25億元。整體選擇權籌碼面偏多。