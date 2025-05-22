美國債務加劇疑慮美股下挫 法人估台股震盪整理

隨著市場對於美國債務加劇疑慮升高，美股主要指數21日震盪收低，道瓊工業指數下跌816.8點，那斯達克指數下挫270.07點。法人表示，台指期夜盤下跌223點，可能不利台股表現，將震盪整理。

市場憂心若美國國會通過美國總統川普提出的減稅法案，美國政府債務恐增加數兆美元，美股21日收低。道瓊工業指數下跌816.8點，跌幅1.91%，標準普爾500指數下跌95.85點，跌幅1.61%，那斯達克指數下跌270.07點，跌幅1.41%，費城半導體指數下跌88.07點，跌幅1.8%。

國內外產業訊息方面，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北接受媒體提問表示，美國管制AI晶片出口政策是錯誤的，出口管制反而刺激中國加速AI發展，輝達現在中國市占率只剩50%。他並說，台積電CoWoS技術很先進，除了CoWoS之外，輝達沒有其他選擇。

信驊表示，遠端伺服器管理晶片產品並未直接出貨美國，營運不受關稅影響，觀察目前客戶訂單大幅攀升，第2季營運表現將優於預期，全年營收可望成長2位數水準。

老字號童裝品牌麗嬰房宣布減產關閉廠房，將採輕資產的營運模式，持續發展電商，結束生產工廠將改為第3方物流基地。

裕日車指出，今年車市展望保守，留意關稅變數，今年裕日車積極開拓外銷市場。

電子紙廠元太科技董事長李政昊表示，因美國暫緩實施高額對等關稅的緩衝期，出現提前拉貨效應，今年將迎來有史以來出貨最佳的第2季。

法人表示，美股表現持續牽動台股走向，值得留意，此外，美國關稅政策、聯邦準備理事會（Fed）利率政策以及景氣變化也都是市場關注重點。（編輯：楊凱翔）