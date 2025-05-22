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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

信驊目標價喊到4,800元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近來震盪盤堅，股王信驊、股后世芯-KY股價強勢表態，成為市場關注焦點。

外資圈對兩檔個股後市看法一致偏多，花旗、摩根士丹利（大摩）皆給予「買進」或「優於大盤」評等，信驊（5274）目標價上看4,800元，世芯則為3,988元。

花旗認為，信驊雖受總體經濟與匯率波動干擾，但由於伺服器遠端管理晶片（BMC）需求強勁出乎預期，除上調第2季財務表現外，第3季還將更佳，在估值具吸引力下，建議「買進」，目標價4,800元。

花旗科技產業分析師劉瓊芳表示，信驊4月與5月訂單出貨比（B／B ratio）持續高於1，市場需求穩健，預期第3季仍將維持強勁。目前觀察到的需求動能，主要來自實際需求，而非因應關稅政策的提前拉貨。此外，多數信驊客戶在尚未確保CPU／GPU供應前，通常不會提前累積BMC的庫存。

高盛也看好信驊受惠今年起AI伺服器需求強勁，喊出目標價4,380元的與「買進」評等，預估營收及獲利都將加速成長，從2019年至2023年營收年複合成長率（CAGR）為5.9%、獲利年複合成長率為4.9%；2025年至2027年營收年複合成長率加速至31%、獲利年複合成長率躍增為37%。

營收 信驊

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