台股衝鋒 AI族群點火…大盤呈現價漲量增多頭格局

美股儘管表現不佳，台股昨（21）日在AI族群全面點火、三大法人集體作多下，再加上台指期結算拉抬助陣，帶動指數最高一度勁揚353點，終場上漲277點、收21,803點，日K由黑翻紅、順利站上5日線，呈現開高收高、價漲量增的多頭格局。

台股昨日在市場買盤大舉蜂擁AI族群下，加上「內資點火、外資搧風」助威，激勵指數開盤大漲77點，盤中最高一度勁揚353點。雖然最後一盤遭當沖大戶、法人業內單、壽險單等賣盤壓回64點，但終場仍強勢上漲1.2%，成交量並擴增至3,048億元，市場普遍預期後市有望挑戰22,000點大關。

整體盤面上，市場資金湧入AI族群，包括伺服器、散熱、IC設計、矽晶圓、太陽能、第三代半導體等族群均強勢上漲，成為推升指數的主力部隊。權王台積電（2330）大漲12元、收990元，盤中最高更觸及999元，重返千金股指日可待；14檔千金股更是齊步收紅，表現強勢。

非電子族群方面，金融保險接棒走強，昨日以中信金表現最為搶眼；觀光餐旅與汽車相關族群則隨暑假旺季將至，旅遊需求升溫，包括五福、山富、雄獅等接連創下波段新高。

三大法人同站買方，共計買超台股388.7億元。其中，外資買超302.3億元，連二買、累計買超355.8億元；投信買超50.4億元，連三買、累計買超57.8億元；自營商買超35.9億元，連二買、累計買超50億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超37.8億元，由買轉賣。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，本周迎來年度科技盛事COMPUTEX展，多位科技巨頭輪番登場，釋出最新科技應用趨勢，成為市場關注焦點，值得留意。

此外，美中關係出現和緩跡象，包含關稅互降、美國傳出擬放寬AI晶片出口限制等利多消息，短線引爆急單搶運潮，對台股形成正向利多。布局上建議，可聚焦流動性佳的中大型權值股，關注具人氣與基本面支撐的題材股，包括AI概念股、成衣製鞋、資產營建、航運與軍工等。