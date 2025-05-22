14檔千金股 滿堂紅

AI點燃台股行情，昨（21）日盤面除科技權值股上攻外，千金股族群更成為多頭追捧的耀眼焦點。其中，在股王信驊（5274）、股后世芯-KY領軍衝鋒下，整體千金股同步沸騰，終場14檔千金股齊步收紅，上演「千金盛宴」。

台股昨日回神大漲，除了AI股、權值股，最受市場矚目的就屬千金股族群。股王信驊大漲230元，收在3,905元，強勢逼近4,000元大關；世芯-KY也不遑多讓，勁揚115元、收2,980元，距3,000元整數關卡僅一步之遙。此外，在股價族群性連動發酵下，帶動終場14檔千金股呈現滿堂紅榮景。

隨著兩大高價股領銜發動，其餘千金股如力旺、緯穎、大立光、川湖、祥碩等亦紛紛上攻，14檔千金齊步向上，寫下罕見「滿堂紅」佳績，不僅為高價股族群重新注入活水，也帶動市場信心大幅回溫。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，千金股多為具備高度技術門檻、專利優勢或產業龍頭地位企業，且獲利結構穩健，具備長期成長動能。在產業趨勢明朗、資金信心回溫時，常成為法人與高資產族群首選。