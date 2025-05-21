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美股電子盤領跌 台指期夜盤回測21,600點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大關（本報系資料庫） 台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大關
台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大關（本報系資料庫） 台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大關

台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大關，但在美股電子股跌勢擴大中，又翻黑下跌，晚上8點半時，一度跌破21,600點關卡，雖跌勢略見收斂，在晚間9點半時，行情在21,600點大關上下游走、下跌約80點。

在穆迪宣布下調美國信用評級後，美國10年期公債殖利率持續走揚，站穩4.5%關卡，布蘭特原油、紐約輕原油、黃金在電子盤交易時間反彈，美元指數走跌，道瓊電子股在晚間9點過後，跌勢擴大，下跌逾400點，那斯達克、標普電子盤也分別下跌近0.8%，市場密切關注日內美國財政部的20年期國債拍賣狀況。

其中，台積電在夜盤交易中，也未能收復現貨在尾盤收盤時遭空方狙擊的8元（最後一盤由998元殺至990元收盤），在晚間9點半時，來到987元、下跌4元；電子期、半導體期也分別下跌0.45%，中型100期貨指數下跌0.4%。

台股21日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲277點，收21,803點，其中，外資現貨大買302億元、連二買，但在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,002口、至38,846口，投信買超50.4億元，自營商則是買超35.9億元，三大法合計買超388.7億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，21日台股開高走高、收紅K棒，量能稍稍放大至3,000億元附近，指數再度站回5日線，多頭格局仍在延續，由於上檔半年線、年線壓力在即，且日KD指標位於高檔超買區，成交量能若能站上20日均量3,108億元以上，將有利於指數挑戰壓力區，否則仍有拉回整理的壓力，但在下檔的向上跳空缺口21,176~21,330缺口未被回補前，台股多頭架構或將延續。

美國 台股

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