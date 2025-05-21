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大摩按讚！股王信驊與股后世芯齊發威 多家外資上調目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股近來震盪盤堅，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）股價強勢表態，成為市場關注焦點。本報資料照片
台股近來震盪盤堅，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）股價強勢表態，成為市場關注焦點。本報資料照片

台股近來震盪盤堅，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）股價強勢表態，成為市場關注焦點。外資圈對兩檔個股後市看法一致偏多，包括花旗、摩根士丹利（大摩）、高盛證券等皆給予正面評價，信驊目標價為4,800元，世芯-KY則為3,988元、4,380元。

事實上，股王股后表現強勢，主要是受到外資激賞看多所激勵。花旗認為，信驊儘管受到總體經濟與匯率波動的干擾，但由於BMC需求強勁出乎預期，除第2季財務表現上調外，第3季還將更佳，在估值具吸引力下，建議「買進」、目標價4,800元。

花旗科技產業分析師劉瓊芳補充，信驊4月與5月的訂單出貨比（B/B ratio）持續高於1.0，市場需求穩健，預期第3季表現仍將維持強勁，但對更長期的市況變化，仍抱持保守態度。

值得留意的是，目前觀察到的需求動能，主要來自實際需求，而非因應關稅政策的提前拉貨。此外，多數信驊客戶在尚未確保CPU/GPU供應前，通常不會提前累積基板管理控制器（BMC）的庫存。

另外，信驊受惠於今年起AI伺服器需求強勁，高盛給予4,380元的目標價、「買進」評等，預估營收及獲利都將加速成長，從2019-2023年營收CAGR為5.9%、獲利CAGR為4.9%，到2025-2027年的營收CAGR加速至31%、獲利CAGR躍增到37%。

世芯-KY則獲大摩讚賞，主因該公司占據AWS 3奈米AI加速器獨家供應商的有利地位，加上入列輝達NVLink Fusion首批採用廠商名單，因此給予「優於大盤」評級，目標價上看3,988元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，世芯-KY後市將受惠於輝達在生態系中的強勢地位，並重申世芯為AWS 3nm專案的唯一設計服務供應商，且已向供應鏈查證，未發現有其他設計服務業者參與該專案。因此在世芯股價回檔之際，建議可逢低布局。

不過，詹家鴻提醒，短期內仍難以看到世芯-KY具體專案落地。關鍵因素在於，儘管 NVLink 是一項具競爭力的 IP，但雲端服務供應商（CSP）客戶對與輝達深度綁定的潛在風險仍抱持保留態度，宜持續留意。

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