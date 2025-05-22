就市論勢／旅遊、餐飲、航空 看俏
盤勢分析
美國10年期公債殖利率不斷攀升，反映市場對未來美國減稅政策與國債舉債壓力疑慮。穆迪下調美國信評，更加劇市場不安。
近期台股反彈讓市場信心回溫，但從成交量與融資水位來看，儘管加權指數回補4月7日空方缺口21,298點，但市場資金並未跟上。5月20日融資餘額2,174億元，仍低於今年前高點1月7日的3,292億元，也未回到4月大跌前的2,990億元。意味多數投資人仍觀望。
要讓空手者願意參與，最適合走勢便是「量縮壓回」，即在低量中緩步修正，且指數守住重要支撐，資金會逐步回流。尤其壓回到一定程度後，出現紅K伴隨量能放大的「轉折訊號」往往能有效吸引觀望資金進場。
投資建議
台幣升值帶動進口成本下降，對餐飲、食品、零售等內需產業構成利多。統一超（2912）、寶雅、大成等皆具話題性，但要注意傳產股本益比普遍偏高，若缺乏成長性與高毛利支撐，估值壓力難以忽視。相較下，EPS表現穩健、估值合理個股在內需復甦與暑期商機加持下，相對具備防守與成長兼備優勢。
暑假與連假將至，加上台幣強勢、民眾消費信心回升，旅遊與餐飲產業可望迎來新一波行情。航空股受惠關稅空窗期海運轉空運急單、機位緊張等現象，具備貨運與客運雙重題材支撐。
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