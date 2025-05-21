快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

券商4月賺12.6億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股4月歷經雲霄飛車上衝下洗，成交量跟著萎縮，原本市場預期整體證券商將慘賠，但業者挺過了。根據臺灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較3月增加11.60億元，大增11.1倍。

觀察券商三大主要業務的4月表現，經紀業務受到大盤總成交值降至約6.166兆元，較3月減少13.3%影響，證券商經紀手續費收入跟著降至62.5億元，較上月衰退16.2%。

自營業務方面，在4月因美國總統川普2日宣布對等關稅衝擊，7日面臨台股史上罕見的「跌停」、「開盤即收盤」困境後，所幸9日在川普宣布高額對等關稅暫停90天後迅速反彈，整體券商的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨損24.2億元，還較3月減少3.1億元；承銷業務方面，淨損6.2億元，較上月虧損擴增2.2億元。

累計今年前四月，全體證券商稅後淨利149.5億元，較去年同期衰退183.5億元、約55.1%。其中，經紀手續費收入272.3億元，因大盤總成交值減少而較去年同期280.9億元衰退；自營出售證券損失較多，約26.8億元，與去年同期大賺110.2億元不可同日而語；承銷業務淨利8.4億元，亦較去年同期衰退19.9億元、約70.3%。

台股上周已收復川普關稅缺口、季線，昨（21）日大漲277點收21,803點，盤中最高達21,879點，法人看好蓄勢挑戰半年線22,750點、年線22,316點。

證券商 台股

延伸閱讀

劍指中俄？川普將打造金穹系統攔截飛彈 「把太空變成戰場」

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

【重磅快評】邱垂正沒感覺的美國壓力 將一直壓到川普卸任

遣返還不走 賓州女無證客遭罰180萬

相關新聞

台股衝鋒 AI族群點火…大盤呈現價漲量增多頭格局

美股儘管表現不佳，台股昨（21）日在AI族群全面點火、三大法人集體作多下，再加上台指期結算拉抬助陣，帶動指數最高一度勁揚...

14檔千金股 滿堂紅

AI點燃台股行情，昨（21）日盤面除科技權值股上攻外，千金股族群更成為多頭追捧的耀眼焦點。其中，在股王信驊、股后世芯-K...

信驊目標價喊到4,800元

台股近來震盪盤堅，股王信驊、股后世芯-KY股價強勢表態，成為市場關注焦點。

就市論勢／旅遊、餐飲、航空 看俏

美國10年期公債殖利率不斷攀升，反映市場對未來美國減稅政策與國債舉債壓力疑慮。穆迪下調美國信評，更加劇市場不安。

券商4月賺12.6億元

台股4月歷經雲霄飛車上衝下洗，成交量跟著萎縮，原本市場預期整體證券商將慘賠，但業者挺過了。根據臺灣證券交易所統計，4月全...

美股電子盤領跌 台指期夜盤回測21,600點

台指期夜盤21日在美國10年公債殖利率持續走揚中，以21,670點、下跌13點開出，一度翻轉向上，欲挑戰21,700點大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。