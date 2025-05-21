券商4月賺12.6億元

台股4月歷經雲霄飛車上衝下洗，成交量跟著萎縮，原本市場預期整體證券商將慘賠，但業者挺過了。根據臺灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較3月增加11.60億元，大增11.1倍。

觀察券商三大主要業務的4月表現，經紀業務受到大盤總成交值降至約6.166兆元，較3月減少13.3%影響，證券商經紀手續費收入跟著降至62.5億元，較上月衰退16.2%。

自營業務方面，在4月因美國總統川普2日宣布對等關稅衝擊，7日面臨台股史上罕見的「跌停」、「開盤即收盤」困境後，所幸9日在川普宣布高額對等關稅暫停90天後迅速反彈，整體券商的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨損24.2億元，還較3月減少3.1億元；承銷業務方面，淨損6.2億元，較上月虧損擴增2.2億元。

累計今年前四月，全體證券商稅後淨利149.5億元，較去年同期衰退183.5億元、約55.1%。其中，經紀手續費收入272.3億元，因大盤總成交值減少而較去年同期280.9億元衰退；自營出售證券損失較多，約26.8億元，與去年同期大賺110.2億元不可同日而語；承銷業務淨利8.4億元，亦較去年同期衰退19.9億元、約70.3%。

台股上周已收復川普關稅缺口、季線，昨（21）日大漲277點收21,803點，盤中最高達21,879點，法人看好蓄勢挑戰半年線22,750點、年線22,316點。