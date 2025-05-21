4月市場震盪中逆勢成長 全體證券商單月獲利竟月增11倍

臺灣證券交易所統計，今（2025）年4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較3月成長11.6億元，增幅約1,115.38%。累計1至4月全體證券商稅後淨利149.5億元，較去年同期衰退183.55億元，減幅約55.11%。

4月大盤總成交值約6.166兆元，較3月減少13.30%，證券商經紀手續費收入較3月衰退；4月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨損較3月減少3.18億元；4月證券商承銷業務淨損較3月增加2.28億元。

累計今年1至4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去（2024）年同期衰退；本期自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退137.11億元，減幅約124.37%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退19.99億元，減幅70.31%。