4月市場震盪中逆勢成長 全體證券商單月獲利竟月增11倍
臺灣證券交易所統計，今（2025）年4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較3月成長11.6億元，增幅約1,115.38%。累計1至4月全體證券商稅後淨利149.5億元，較去年同期衰退183.55億元，減幅約55.11%。
4月大盤總成交值約6.166兆元，較3月減少13.30%，證券商經紀手續費收入較3月衰退；4月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨損較3月減少3.18億元；4月證券商承銷業務淨損較3月增加2.28億元。
累計今年1至4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去（2024）年同期衰退；本期自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退137.11億元，減幅約124.37%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退19.99億元，減幅70.31%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言