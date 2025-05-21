當台股回升券商就笑了 證券商4月稅後淨利12.6億元、月成長超過1100%
臺灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較上月成長11.60億元、約1,115.38%；累計1至4月全體證券商稅後淨利149.50億元，較去年同期衰退183.55億元、約55.11%。
4月大盤總成交值約6.166兆元，較上月減少13.30%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；4月自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨損較上月減少3.18億元；4月證券商承銷業務淨損較上月增加2.28億元。累計本年度1至4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退137.11億元、約124.37%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退19.99億元、約70.31%。
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