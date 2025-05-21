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櫃買中心公布 11家上櫃公司6月2日起調整產業類別

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心檢核2024年度財務報告，計有11家上櫃公司依規定調整產業類別，並自2025年6月2日起實施。中央社
櫃買中心檢核2024年度財務報告，計有11家上櫃公司依規定調整產業類別，並自2025年6月2日起實施。中央社

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報之年度財務報告透過簽證會計師對合併營收的檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當之產業類別。經檢核2024年度財務報告，計有11家上櫃公司依規定調整產業類別，並自2025年6月2日起實施。

藝舍-KY（2724）由「觀光餐旅」調整為「其他」。鴻翊（3521）由「電腦及周邊設備業」調整為「建材營造」。金耘國際（4950）由「其他」調整為「鋼鐵工業」。世紀*（5314）由「半導體業」調整為「其他」。正能量智能（5348）由「通信網路業」調整為「運動休閒」。均豪（5443）由「光電業」調整為「半導體業」。萬潤（6187）由「其他電子業」調整為「半導體業」。日揚（6208）由「電子零組件業」調整為「半導體業」。松崗（6240）由「其他」調整為「資訊服務業」。千附精密（6829）由「電機機械」調整為「半導體業」。千附（8383）由「其他電子業」調整為「半導體業」。

櫃買中心表示，前述公司的證券代號不予變更，仍維持原證券代號。

電子業 櫃買中心 半導體

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