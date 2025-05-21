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電腦展題材增溫！台股落後補漲277點 外資買超302億

中央社／ 台北21日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，帶動台北國際電腦展及AI題材升溫，台股今天收漲277.88點。本報資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，帶動台北國際電腦展及AI題材升溫，台股今天收漲277.88點。本報資料照片

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳來台，帶動台北國際電腦展及AI題材升溫，台股今天收漲277.88點；外資買超新台幣302.32億元，加碼中信金7.4萬張，高居第1，聯電5.2萬張居次。

三大法人同步買超，合計買超387.43億元，其中外資及陸資買超302.32億元、投信買超49.16億元、自營商買超35.95億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，相較於美股，台股前幾日表現顯得落後壓抑，投資人擔心股市漲多恐拉回，但台股昨天沒跌，今天反而補漲；尤其台積電近日股價也受壓抑，今天補漲帶動指數上揚。

蔡明翰指出，關稅問題已趨向樂觀，雖然台股仍需面對晶片關稅壓力，但也不必太悲觀，在健康輪動格局下，仍可逢低分批加碼，只要手中握有現金，在股市大跌之際仍有實力買進。

外資今天買超前10名包括4檔金融股、3檔ETF、2檔電子股、1檔傳產股，依序為中信金、聯電、國泰金、新光金、台企銀、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、遠東新、緯創、復華台灣科技優息。

黃仁勳 電腦展 輝達 台股 NVIDIA

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