外資買超302億元 買超這檔金融股最多、竟已連16買

台股21日收21,803.91點，上漲277.88點，三大法人同步買超，外資買超302.31億元，統計外資買賣超個股，買超前十大中有4檔金融股，買超中信金（2891）74,104張最多，連16買，另外，電子股進榜的則有聯電（2303）及緯創（3231）。

台股21日開高走高，權王台積電（2330）一度衝至999元，逼近千元關卡，終場收在990元，上漲12元，影響大盤指數約99點，股后世芯-KY（3661）大漲，朝3,000元關卡挺進，終場收在2,980元。

盤面上的強勢股還有矽晶圓、太陽能、PCB等，台光電（2383）一度拉升至725元，創下歷史新高，終場收在720元，上漲44元，漲幅6.5%；金像電（2368）開高後衝上漲停244元鎖死到收盤；台股盤中一度大漲353.21點，指數衝達21,879.24點，尾盤漲點收斂，以21,803.91點收盤，上漲277.88點。

三大法人聯手買超387.43億元，包括外資買超302.32億元；投信買超49.16億元；自營商買超（合計）35.95億元，其中自營商（自行買賣）買超6.01億元、自營商（避險）買超29.94億元。