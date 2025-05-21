駿利亨德森：經驗顯示長期投資美股 表現優於擇時進出的機率高

美國總統川普上任後推動的對等關稅引起市場恐慌，4月股災讓不少投資人退場觀望，不過，駿利亨德森投資指出，根據2000年以來的標普500指數表現，若投資人一直留在市場，不因市場波動就賣出，迄今報酬率將近七倍， 由於美股表現最佳的時間往往出現在大跌後，一旦錯失參與這些大漲的日子，投資報酬將有極大的落差。因此，建議投資人秉持長期投資的態度，並做好股債均衡配置，降低短線市場波動的影響，持續參與股市長期的成長機會。

駿利亨德森投資債券投資策略分析師Alexis Lavergne表示，今（2025）年1月川普上任以來，全球投資人受到他持續不斷且反覆不定的政策或言論影響，感到無所適從，股債市也呈現多空互見的高度震盪走勢。當4月初川普提出對等關稅後，美股在擔憂美國經濟將陷入衰退下出現重挫，標普500指數在4月9日的單日跌幅9.52%，位居指數成立以來最大單日跌幅的第十名，反映標普500指數期貨的波動程度的VIX指數在4月也大幅上揚並超過40點。由於美國關稅前景仍不明朗，不少投資人在4月市場震盪下跌時選擇退場觀望，但隨著英國率先與美國達成協議，中美兩大強權針對關稅也暫時休兵90天後，美股已大幅反彈且已超越宣布對等關稅時的位置，顯示投資人想要「擇時進出場」以避免資產下跌的做法，反而容易錯失參與股市反彈的機會。

Alexis Lavergne指出，美股的歷史表現亦顯示「擇時進出場」的表現可能遠不及長期留在市場裡，根據統計，若在2000年初投資標普500指數10,000美元，到今年1月這筆資金已經增值為79,468美元，25年的時間裡累積報酬率近700%。不過，這段期間若錯過美股表現最佳的10天，這筆資金將減少至36,407美元，縮水幅度超過一半，若錯過表現最佳的20、30或40天，投資報酬率亦將大幅減少。對於投資人來說，因為「恐懼」而出場，付出的代價其實非常高，這是因為美股表現最佳的日期與最糟的日期通常發生在同樣的期間。

再觀察基本面，美國企業與消費等數據在今年初均位於強勁的水準，現階段勞動市場也處於平衡的局面，即使企業調查與消費者信心等「軟數據」已因為關稅的預期心理而轉弱，但失業率與消費支出等「硬數據」仍保持韌性。投資人擔憂關稅將推升通膨，但實際的數據顯示長期的通膨預期已經開始降低，油價下滑與經濟轉弱的擔憂應有助於抵銷關稅帶來的影響。對於聯準會來說，經濟與政策的不確定性造成評估貨幣政策時的困難，但中長期的降息方向不變。

目前美國股債市均浮現不錯的投資機會，股債均衡配置不僅能夠降低波動風險，也能持續參與股市的成長機會。股市方面，依據企業獲利預估，至2027年景氣循環類股不僅EPS比防禦類股高，年增率的獲利成長率也較佳，景氣循環類股2026及2027年的獲利成長率更可望達到雙位數。不過，在風險趨避心理下，年初以來防禦類股的表現反而優於景氣循環類股，尚未反映景氣循環類股的成長前景。

至於債市，許多債種的利差均已擴大，部分甚至已高於其十年平均值，駿利亨德森相對看好MBS債券，MBS債券的利差明顯高於其十年平均值，投資吸引力極佳。Alexis Lavergne指出，債券的選擇將聚焦三大主題：良好的信用評級(包括AAA等級之投資級債券)、證券化資產(機構MBS債券的票面利率受青睞)、精選企業債(加碼金融與銀行產業，醫療產業利差擴大時加碼)。