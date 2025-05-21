快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

駿利亨德森：經驗顯示長期投資美股 表現優於擇時進出的機率高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投資1萬美元於標普500指數的成果。(資料來源：Bloomberg，駿利亨德森；1999/12~2025/01)
投資1萬美元於標普500指數的成果。(資料來源：Bloomberg，駿利亨德森；1999/12~2025/01)

美國總統川普上任後推動的對等關稅引起市場恐慌，4月股災讓不少投資人退場觀望，不過，駿利亨德森投資指出，根據2000年以來的標普500指數表現，若投資人一直留在市場，不因市場波動就賣出，迄今報酬率將近七倍， 由於美股表現最佳的時間往往出現在大跌後，一旦錯失參與這些大漲的日子，投資報酬將有極大的落差。因此，建議投資人秉持長期投資的態度，並做好股債均衡配置，降低短線市場波動的影響，持續參與股市長期的成長機會。

駿利亨德森投資債券投資策略分析師Alexis Lavergne表示，今（2025）年1月川普上任以來，全球投資人受到他持續不斷且反覆不定的政策或言論影響，感到無所適從，股債市也呈現多空互見的高度震盪走勢。當4月初川普提出對等關稅後，美股在擔憂美國經濟將陷入衰退下出現重挫，標普500指數在4月9日的單日跌幅9.52%，位居指數成立以來最大單日跌幅的第十名，反映標普500指數期貨的波動程度的VIX指數在4月也大幅上揚並超過40點。由於美國關稅前景仍不明朗，不少投資人在4月市場震盪下跌時選擇退場觀望，但隨著英國率先與美國達成協議，中美兩大強權針對關稅也暫時休兵90天後，美股已大幅反彈且已超越宣布對等關稅時的位置，顯示投資人想要「擇時進出場」以避免資產下跌的做法，反而容易錯失參與股市反彈的機會。

Alexis Lavergne指出，美股的歷史表現亦顯示「擇時進出場」的表現可能遠不及長期留在市場裡，根據統計，若在2000年初投資標普500指數10,000美元，到今年1月這筆資金已經增值為79,468美元，25年的時間裡累積報酬率近700%。不過，這段期間若錯過美股表現最佳的10天，這筆資金將減少至36,407美元，縮水幅度超過一半，若錯過表現最佳的20、30或40天，投資報酬率亦將大幅減少。對於投資人來說，因為「恐懼」而出場，付出的代價其實非常高，這是因為美股表現最佳的日期與最糟的日期通常發生在同樣的期間。

再觀察基本面，美國企業與消費等數據在今年初均位於強勁的水準，現階段勞動市場也處於平衡的局面，即使企業調查與消費者信心等「軟數據」已因為關稅的預期心理而轉弱，但失業率與消費支出等「硬數據」仍保持韌性。投資人擔憂關稅將推升通膨，但實際的數據顯示長期的通膨預期已經開始降低，油價下滑與經濟轉弱的擔憂應有助於抵銷關稅帶來的影響。對於聯準會來說，經濟與政策的不確定性造成評估貨幣政策時的困難，但中長期的降息方向不變。

目前美國股債市均浮現不錯的投資機會，股債均衡配置不僅能夠降低波動風險，也能持續參與股市的成長機會。股市方面，依據企業獲利預估，至2027年景氣循環類股不僅EPS比防禦類股高，年增率的獲利成長率也較佳，景氣循環類股2026及2027年的獲利成長率更可望達到雙位數。不過，在風險趨避心理下，年初以來防禦類股的表現反而優於景氣循環類股，尚未反映景氣循環類股的成長前景。

至於債市，許多債種的利差均已擴大，部分甚至已高於其十年平均值，駿利亨德森相對看好MBS債券，MBS債券的利差明顯高於其十年平均值，投資吸引力極佳。Alexis Lavergne指出，債券的選擇將聚焦三大主題：良好的信用評級(包括AAA等級之投資級債券)、證券化資產(機構MBS債券的票面利率受青睞)、精選企業債(加碼金融與銀行產業，醫療產業利差擴大時加碼)。

關稅 美股 美國 景氣 川普

延伸閱讀

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

美債丟掉3A 債券避風往這走

4月EPI電力景氣指數燈號續亮黃紅燈 關稅未來走向是最大變數

漲價惹怒川普遭嗆「與中國喬好吞下關稅」 最大零售商沃爾瑪回應了

相關新聞

台股快進入多頭排列 分析師曝：這些AI股可以逐步布局了

台股站穩有生命線封號的季線之後，分析師預估6月初季線將往上，台股將呈現多頭排列，可以逐步開始布局，至於買進的標的上，AI...

輝達概念股領漲 台股勁揚277點站回21800點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台北國際電腦展（COMPUTEX），為供應鏈廠商站台，掀起輝達概念旋風，帶動台積電等...

4月市場震盪中逆勢成長 全體證券商單月獲利竟月增11倍

臺灣證券交易所統計，今（2025）年4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較3月成長11.6億元，增幅約1,115.38...

當台股回升券商就笑了 證券商4月稅後淨利12.6億元、月成長超過1100%

臺灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利12.64億元，較上月成長11.60億元、約1,115.38%；累計1至4月全...

11家上櫃公司自6月2日起調整產業類別

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報的年度財務報告透過簽證會計師對合併營業收入...

櫃買中心公布 11家上櫃公司6月2日起調整產業類別

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報之年度財務報告透過簽證會計師對合併營收的檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。