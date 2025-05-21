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台股快進入多頭排列 分析師曝：這些AI股可以逐步布局了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股站穩有生命線封號的季線之後，分析師預估6月初季線將往上，台股將呈現多頭排列，可以逐步開始布局。（本報系資料庫）
台股站穩有生命線封號的季線之後，分析師預估6月初季線將往上，台股將呈現多頭排列，可以逐步開始布局。（本報系資料庫）

台股站穩有生命線封號的季線之後，分析師預估6月初季線將往上，台股將呈現多頭排列，可以逐步開始布局，至於買進的標的上，AI股仍是首選，包括散熱、伺服器、PCB等都可以留意，另外，新台幣升值概念股也值得關注。

台股21日開高走高，權王台積電（2330）一度衝至999元，逼近千元關卡，終場收在990元，上漲12元，影響大盤指數約99點，股后世芯-KY（3661）大漲，朝3,000元關卡挺進，終場收在2,980元。

盤面上的強勢股還有矽晶圓、太陽能、PCB等，台光電（2383）一度拉升至725元，創下歷史新高，終場收在720元，上漲44元，漲幅6.5%；金像電（2368）開高後衝上漲停244元鎖死到收盤；台股盤中一度大漲353.21點，指數衝達21,879.24點，尾盤漲點收斂，以21,803.91點收盤，上漲277.88點。

證券分析師張陳浩表示，台股站穩季線之上，雖然季線仍是呈現下降，但以大盤指數的表現來看，在季線下拉的力道之下，台股表現相對是強的，預估約再2周的時間，大約是6月初，季線將可往上，台股將呈現多頭排列。

張陳浩指出，看好台股的表現將呈現多頭趨勢，主要是目前市場上籌碼乾淨，且預期最慢到6月FED可望降息，還有新台幣升值下，外資熱錢持續流入，另外，今年的除權息行情可期。

張陳浩強調，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下，外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩看好台股會走高，認為可以逐步進場布局，選股上，AI股為首選，包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）；伺服器的緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、鴻海（2317）都值得留意；另外，PCB的部分，台光電創新高、金像電也大漲，兩家公司各擁題材，張陳浩認為，還可以關注的是聯茂（6213）及台燿（6274），尤其是同時有AI、5G、車用題材的聯茂，今年業績可望大幅成長。

另外，新台幣升值下，張陳浩表示，新台幣升值概念股則是看好觀光旅遊的旅行社及航空股。

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