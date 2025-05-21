三大法人聯手買超387億元 2王1后劍指整數關
台股集中市場21日受權王台積電（2330）、股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）分別逼近1,000、4,000、3,000元關卡，加上矽晶圓、太陽能、PCB等族群強勢助攻下，盤中一度大漲353.21點、衝上21,879.24點，但臨收台積電漲幅急縮，大盤漲點同步降至277.88點，終場收21,803.91點，成交量增至2,970.12億元，三大法人聯手買超387.43億元。
統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超302.32億元；投信買超49.16億元；自營商買超（合計）35.95億元，其中自營商（自行買賣）買超6.01億元、自營商（避險）買超29.94億元。
觀察21日集中市場成交值前10名個股，除萬海（2615）、長榮（2603）、中信金（2891）外，幾乎由AI概念族群包辦。依成交值排序為：台積電漲1.23%、收990元，成交值259.72億元；世芯-KY漲4.01%、收2,980元，成交值139.28億元；萬海漲2.68%、收115元，成交值86.79億元；台光電（2383）漲6.51%、收720元，成交值67.05億元；緯創（3231）漲3.2%、收113元，成交值61.55億元；金像電（2368）漲9.91%、收244元，成交值59.45億元；聯發科（2454）漲1.9%、收1,340元，成交值58.82億元；中信金漲2.99%、收43元，成交值56.91億元；南亞科（2408）跌3.54%、收43.65元，成交值52.75億元；長榮跌0.39%、收256.5元，成交值51.93億元。
統計集中市場收漲停個股有13檔，以太陽能、矽晶圓族群占多數。其中，川飛（1516）漲10%、收20.35元，成交量364張；豐達科（3004）漲10%、收148.5元，成交量9,046張；達能（3686）漲10%、收19.25元，成交量1,796張；虹光（2380）漲10%、收3.96元，成交量382張；茂矽（2342）漲9.98%、收26.45元，成交量1,578張；中揚光（6668）漲9.96%、收42.5元，成交量2,276張；聯合再生（3576）漲9.94%、收9.07元，成交量19,078張；元晶（6443）漲9.94%、收17.7元，成交量33,625張；嘉晶（3016）漲9.93%、收37.1元，成交量944張；金像電漲9.91%、收244元，成交量24,960張；天二科技（6834）漲9.9%、收38.85元，成交量6,874張；太極（4934）漲9.72%、收11.85元，成交量1,486張；喬鼎（3057）漲9.65%、收12.5元，成交量1,930張。
而上市新兵創控（6909），成交量放大至2,103張，股價收漲31.88%，蜜月行情火熱。
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