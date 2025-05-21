聽新聞
0:00 / 0:00
台積電最後一盤壓低僅收990元、上漲12元 千元又差一點
台股21日收以21,803.91點作收，上漲277.88點，權王台積電（2330）衝關千元又是僅差一小步，尾盤一度衝高至999元， 眼見千元在望， 可惜最後一盤爆出5,697張成交量，一口氣拉低8元股價，終場收在990元，上漲12元，漲幅1.23%， 影響大盤指數約99點。
台積電早盤以986元開出，距收盤約8分鐘時一度衝達999元， 再逼近千元， 眼見千元在望，可惜最後攻勢不繼， 最後5分鐘爆量壓低股價， 不過，終場仍是上漲12元收盤，市值增至25兆6,733億元。
台積電由4月9日的780元反彈走高，5月15日一度觸及1,000元， 可惜未站上，21日再度叩關，盤中高點只衝到999元，僅以1元的差距再度錯過千元。
台積電股價尾盤壓低，連帶影響台股大盤指數尾盤漲點也縮小，台股早盤以21,603.58點開出，尾盤一度衝達21,879.24點，但最後一盤壓低指數，終場以21,803.91點收盤， 上漲277.88點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言