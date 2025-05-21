台積電最後一盤壓低僅收990元、上漲12元 千元又差一點

台股21日收以21,803.91點作收，上漲277.88點，權王台積電（2330）衝關千元又是僅差一小步，尾盤一度衝高至999元， 眼見千元在望， 可惜最後一盤爆出5,697張成交量，一口氣拉低8元股價，終場收在990元，上漲12元，漲幅1.23%， 影響大盤指數約99點。

台積電早盤以986元開出，距收盤約8分鐘時一度衝達999元， 再逼近千元， 眼見千元在望，可惜最後攻勢不繼， 最後5分鐘爆量壓低股價， 不過，終場仍是上漲12元收盤，市值增至25兆6,733億元。

台積電由4月9日的780元反彈走高，5月15日一度觸及1,000元， 可惜未站上，21日再度叩關，盤中高點只衝到999元，僅以1元的差距再度錯過千元。

台積電股價尾盤壓低，連帶影響台股大盤指數尾盤漲點也縮小，台股早盤以21,603.58點開出，尾盤一度衝達21,879.24點，但最後一盤壓低指數，終場以21,803.91點收盤， 上漲277.88點。