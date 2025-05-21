COMPUTEX 助攻台股攻年線 這主題投資爆發力更勝大盤

美中達成貿易共識舒緩市場擔憂，市場持續反映中美貿易關係好轉，加上撤銷拜登任內AI晶片限制規定，以及一年一度的台北國際電腦展COMPUTEX於5月20日開展，有AI教主之稱的輝達執行長黃仁勳發表首場主題演講，分享 AI與加速運算的最新突破，並稱TEAM TAIWAN-台灣就是世界運算產業的中心，顯示AI產業中台灣舉足輕重的地位，台股能否因此延續低檔以來的回升行情、甚至再衝一波「科技熱潮」？

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，根據統計，自2020年以來COMPUTEX舉辦後，台股平均表現亮眼，亦即若在COMPUTEX開幕日進場投資加權指數並持有90日與180日，平均漲幅將達5.01%與8.69%，表現不俗；若觀察占大盤權重高的電子指數，這些情境平均表現則分別來到5.72%與11.20%，漲幅更勝大盤；然若進一步聚焦科技當中的創新先鋒、以臺灣創新科技50指數為代表，同期間平均表現更分別來到6.31%與13.71%，爆發力更勝大盤與電子股。

展望後市，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，隨著美國龍頭科技股業績與股價持續回升，投資人一掃日前對等關稅事件的低迷氛圍，AI與相關科技股投資機會再度引起市場矚目。與科技連動度高的台股，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，台股後市投資氣氛偏多。科技股性活潑，若遇到市場矚目題材發表或利多消息，往往有望迎來一波短線漲勢。加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至明後年，有實質營收獲利等基本面撐腰，有助股價再攻高。此外，AI PC新平台將於2025年第2季推出更多平價新機種，隨著AI PC價格親民化，市場預估AI PC有望於2025年加速滲透至消費端，滲透率將達三成以上，出貨量將成長至8375萬台。2025年全球PC需求將由AI新功能導入、規格升級，以及Windows 10將於今年第4季終止支援服務，催化PC換機潮。隨著COMPUTEX開展，AI PC相關供應鏈有望沐浴在春風之中，成為伺服器、機器人外另一焦點。建議投資人不妨趁一年一度COMPUTEX分批布局，尤其是創新科技相關主題之投資標的，可望迎來一波電腦展帶動的多頭行情。

長期而言，林怡君表示，AI科技仍是全球主流趨勢，目前還只是在成長的初升段，因此科技股長期趨勢仍看好，尤其是走在浪尖上的「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮。隨著全球對AI發展的重視與普及，AI產業上中下游等整體產業產值將持續提升。輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等產業鏈。台股創新科技更是COMPUTEX展必備投資主題。然而，林怡君也提醒，短線市場波動劇烈，因此對科技商機有興趣的投資人不妨採定期定額布局或逢低修正加碼布局，不僅分散風險，同時也能以紀律投資參與長線AI科技帶來的成長契機。