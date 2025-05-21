AI 王者榮耀歸來 多重資產基金因應川劇變臉

中美貿易戰近期出現戲劇性轉折，雙方達成協議。這利多一出，原本備受承壓的相關AI科技類股氣勢如虹，展現王者榮耀回歸的氣勢，已率先回補先前關稅戰所造成的技術缺口。滙豐投信指出，AI再歷經遭遇DeepSeek問世、伺服器出貨下修、投資過熱疑慮，再到關稅戰衝擊等市場雜音紛陳下，表現依舊堅挺強勢，顯見AI長線多頭趨勢未變。唯「川劇變臉」戲碼仍將持續縈繞市場，投資人可以超核心集中持股方式聚焦在高成長超級科技股如AI、具防禦性基礎建設股，搭配低波動債券，除能降低後續市場帶來的不確定性風險，亦不會錯過參與市場反彈行情。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔說明，根據彭博資訊統計，若自關稅解放日4月2日的股市起跌點起算至5月13日止，美國尖牙股指數已上漲達15%，遠優於標準普爾500指數的3.9%，顯見與AI題材相關、最具未來性、成長性及話題性的美國上市尖牙股，依舊引領市場表現。加上近期大型雲端服務供應商(CSP)代表性業者先後公布財報，除展現AI硬體相關科技股仍維持良好動能外，更顯見AI轉型題材讓軟體服務高速增長，將有助於持續支撐中長期對科技AI領域的健全發展。

楊博翔也提醒，即便中美關係暫時和緩，但90天後是否再掀波瀾仍難預料，大概率「川劇風險」仍將持續主宰今年的投資市場表現。因此，面對變幻莫測的市場，光靠選股已然不夠，以滙豐超核心優化多重資產基金為例，股票部位運用超核心策略布局方式，個別囊括具成長及防禦特質的科技與基建類股，以槓鈴式配置發揮多重資產的優勢；債券部位則透過布局低波動債券資產降低風險，亦有望受益於下半年美國聯準會降息循環啟動契機，將有助於降低整體投資組合波動。