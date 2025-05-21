台積電收高12元 拉抬台股收盤上漲277點

台股21日收盤上漲277.88點，終場以21,803.91點作收，成交量2,970.12億元；台積電（2330）收盤價990元，上漲12元，漲幅1.23%。

今日成交金額大且走高為：世芯-KY（3661）、萬海（2615）、台光電（2383）、金像電（2368）、緯創（3231）、中信金（2891）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）及聯電（2303）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、長榮（2603）、元太（8069）、元大美債20年（00679B）、順達（3211）、華邦電（2344）、士電（1503）、鈊象（3293）及雲豹能源（6869）。

第一金投顧表示，近期指數已反彈許多，使得電腦展（COMPUTEX）帶動股價延續性不強，儘管如此，盤面短線雖然震盪，但不影響中⻑線多頭，關稅問題逐步明朗、AI 持續成⻑、台北國際電腦展及融資增加不多，都將帶動台股有撐，操作上謹慎嚴控水位，密切觀察後續政策走向及產業變化，逢低優先布局績優權值股。

AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，AI 股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好族群仍是繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊；IC 設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠；還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠。

AI終端裝置換機潮及規格提升，光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。傳產股短線則可留意居家生活、鋼鐵、電器電纜、水泥等表現強勁的族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股；⻑線聚焦持續成⻑產業趨，及季報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。