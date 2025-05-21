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太陽能曬出轉機光！中美雙重利多點火 3檔強勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

太陽能族群受惠美中同步投入改善太陽能產業秩序，加上股價基期相對偏低，21日量價同步升溫，成為多方得力助攻手之一。

其中，太極快攻漲停11.85元，直接飛過季線，點火茂迪（6244）、聯合再生（3576）盤中相繼亮紅燈，雙雙帶量重返季線之上；此外，達能（3686）也一度閃紅燈、攻上19.25元；元晶（6443）成交量翻倍至2萬張以上，登上族群人氣王，股價同步收復季線；中美晶（5483）彈升約3.5%，一舉收復5日線、季線。

美國政府對馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南等東南亞四國祭出高額關稅，打擊陸企洗產地行為；隨後，大陸六大太陽能巨頭啟動整改行動，收購市場上所有多晶矽原料，並推動減產挺價，試圖重塑產業秩序。業界看好此舉將改善市場供需，台廠元晶、茂迪、聯合再生有望受惠，迎來轉單商機。

台灣太陽能業者認為，美國高關稅政策可能使台廠重回國際市場，但若陸企持續擴產，產品價格恐仍陷紅海競爭。隨著陸企自律生產後，現正轉向減產挺價，為全球太陽能市場增添利多。

展望後市，仍須關注6月美國國際貿易委員會（ITC）將表決是否正式開徵關稅，牽動中長期市場格局；中企減產政策是否落實，將影響價格反彈持續性；台廠是否能把握轉單潮，擴大接單、爭取美歐客戶。

美國 太陽能產業

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