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凱基投顧預估關稅戰影響未歇 台股仍需留意「三高」風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基投顧預估關稅戰仍有「三高」風險。（凱基投顧／提供）
凱基投顧預估關稅戰仍有「三高」風險。（凱基投顧／提供）

美國總統川普關稅政策已主導2025年以來台股表現，台股今年上半年行情上沖下洗，先急跌6,600點跌幅達28%，接著急彈4,400點漲幅達25%。凱基投顧表示，儘管美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，但後續仍需留意三大風險，包含調降後的關稅稅率仍高、全球關稅戰的不確定性仍高、終端需求下修的風險仍高，均預告經濟艱難的戰役恐才剛開始，預期將影響指數上檔空間。

凱基投顧指出，美中雙方意外達成協議，互相降低關稅並維持90天，在這段期間，美國對中國大陸進口商品的關稅雖有所減少，但實際最新稅率仍達到37.5%至55.0%，這樣的高稅率對於一般代工產業而言，恐怕無利可圖，因此很難期待美中雙方能夠恢復正常貿易。

雖然美中關稅戰暫時停火，但對台股最關鍵的晶片關稅與對等關稅至今尚未定案，意味不利因素仍未完全消除；儘管台廠在晶片關稅下具有一定的轉嫁能力，惟美國客戶將關稅成本轉嫁給消費者所導致的需求疲弱，將會間接影響最終訂單。即使英國、中國陸續與美國達成某種程度貿易協議，市場樂觀預期對等關稅稅率應會落在10%至30%之間，遠低於川普在解放日宣布的20%至50%，但仍將對經濟造成顯著衝擊，而根據彼得森國際經濟研究所的估計，如果川普對全球各國徵收10%的關稅，美國GDP的最大衝擊幅度將達到0.4%至0.8%，並且衝擊將持續三年。

凱基投顧提醒投資人，雖然因關稅提前拉貨，使得台股上半年營運淡季不淡，但恐將導致下半年旺季不如預期，若考量後續關稅戰對需求的衝擊，以及台幣升值對競爭力與盈餘的衝擊後，接下來台股盈餘展望很可能進一步下修，從而壓抑指數表現，研判台股目前為短多中空格局，建議投資人布局重點為需求具有韌性的AI股，並避開需求有下修風險的族群，例如PC、手機、消費性電子、成衣、製鞋、自行車等。

關稅 台股 凱基投顧

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