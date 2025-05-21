台股盤中站上五日線 漲255點、最高衝21,781點

台股21日開高走高，截至上午11點半，盤中站上五日線、最高衝至21,781點、最高漲255點。法人指出，美國商務部撤銷拜登時代AI晶片擴散規定，加上最新經濟數據使市場對聯準會降息預期再起，激勵盤勢等利多因素激勵，股市呈現全面上揚走勢，投資人信心顯著回升。

截至上午11點半，台股盤中日K由黑翻紅，並順利站上五日線（21,677附近）。以技術面觀察，值得注意的是，KD指標目前位於80高檔區，K值呈現頓化現象，趨勢指標MACD則呈現多頭走勢，若台股多頭持續放量上攻，有望挑戰22,000大關及上檔反壓的半年線。

盤面上，科技股普遍走強，包括半導體、伺服器、PCB、MCU、電晶體等，如：金像電（2368）盤中攻漲停，台光電（2383）、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、京元電子（2449）等紛紛帶量上攻；太陽能族群相關的聯合再生（3576）、茂迪（6244）、太極（4934）、達能（3686）等也同步攻漲停，表現強勢。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美中雙方罕見同步釋出善意，宣布互降關稅並啟動90天的貿易休戰期，對市場無疑是一劑強心針。美國將對中國的關稅水準調降至30%，中國則對美國進口商品的稅率降至10%，儘管雙方仍未達成根本性協議，但此舉已顯示出雙邊關係正朝緩和方向發展。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，目前市場已部分反映上述不確定性，尤以人工智慧創新生態系為甚。企業獲利預期近來遭下修，估值亦呈現收斂壓力；預計隨著不確定因素釐清，貿易條件逐步明朗，企業有望恢復長期成長軌道，支撐市場中期的修復與回升。