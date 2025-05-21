美系外資喊買 台光電飆天價居 PCB 股王 金像電亮燈漲停

美系外資最新報告同步重申台光電、金像電買進評等，目標價分別上看845元、370元，兩家公司21日股價大漲，台光電（2383）飆上歷史新高價， 穩居PCB股王，金像電（2368）則是衝上漲停244元。

台光電第1季稅後純益34.7億元，季增30.9%，年增75.3%，單季營收、三率（毛利率、營益率、淨利率）、稅後純益與每股純益同寫新猷，合計創下六個新高。

台光電表示，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，第1季營收216.8億元再創單季新高，毛利率30.4 %、營益率20.9%及淨利率16.0%，三率也都創新高；單季稅後純益34.7億元、每股純益10.01元也同創新高，首次達單季賺一個股本。

台光電對今年全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，從AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星等，都將維持成長動能，全年營運前景可期。

美系外資看好台光電未來2年新產能加入的效益，目前在M8的市占率為75%市佔率，預期M8+也將在後續的季度被採用，將可進一步推高產品平均售價（ASP），美系外資表示，台光電去年ASP上漲35%，今年可望上升30~35%。

另外，美系外資預期，台光電將是M9首批量產的合格供應商，明年持續擴廠，且並無籌資計畫，重申台光電買進評等，目標價上看845元。

金像電持續擴廠，泰國廠預計自第3季開始挹注營收，美系外資表示，受惠於較佳的產品組合、良率提升、稼動率提高等因素，看好金像電毛利率趨勢向上，加上800G交換器產品從第1季開始貢獻營收，重申金像電買進評等，目標價上看370元。

美系外資重申買進評等，台光電21日以684元開高後走高， 盤中衝破700元，一度拉升至721元， 創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；金像電早盤以225.5元開高後走高， 盤中衝上漲停244元。

台光電創天價， 穩居PCB股王，金像電也大漲，PCB股表現亮眼，高技（5439）也衝上漲停，久威（6114）上漲逾半根停板， 健鼎（3044）、志聖（2467）、柏承（6141）、聯茂（6213）等也是大漲的表現。