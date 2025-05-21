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矽晶圓轉單潮來了？ Wolfspeed 破產警報點火台廠狂飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed面臨財務危機，傳出可能聲請破產，市場隨即湧現轉單題材效應，推升矽晶圓族群走強。21日嘉晶（3016）、漢磊（3707）迅猛攻漲停，合晶（6182）亦一度亮紅燈，業界高度關注第三代半導體未來走向。

Wolfspeed於5月表示，公司因即期債務問題陷入困境，恐影響獲得美國政府資金的能力，導致考慮進行重整或聲請破產。該消息衝擊股價，20日收盤暴跌10%，盤後更重挫逾60%，短短6個月內股價已累積下跌超過70%，引發市場震動。分析師陸行之直言，「又一個被中國大陸內卷、特斯拉改變技術架構打趴的技術領先公司。」

Wolfspeed破產風暴使第三代半導體前景再度浮上檯面。業界認為，技術面來看，SiC與氮化鎵（GaN）在高壓、大電流、高頻率應用上仍具獨特優勢，特別是在電動車、再生能源、充電樁、工業伺服器、國防設備等領域，對SiC的依賴持續增長。

隨著電動車電壓標準從400V提升至800V，SiC技術效益更為顯著。包括比亞迪、蔚來、小鵬等知名車廠已導入800V快充系統，大幅提升充電效率與加速表現，未來需求仍有望持續擴大。

然而，面對市場資金退潮，廠商須具備成本控管與規模化量產能力，才能在競爭中脫穎而出。

陸行之原文：https://www.facebook.com/share/p/16LwPuW7va/

第三代半導體 破產 矽晶圓

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