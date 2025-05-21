快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

安控股火力全開 天鉞電人氣噴發、欣普羅第二根漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台灣迎接AI時代，總統賴清德於台北國際電腦展宣布推動產業結盟，籌組AI國家隊，帶動相關族群強勢表現。其中，安控族群獲點名，21日多檔個股強勢漲停天鉞電（5251）更擠進成交量前三名，市場熱度不減。

欣普羅（6560）跳空漲停，鎖死在39.3元，連續兩日高掛紅燈，改寫2024年8月9日以來波段新高；杭特（3297）緊追在後，亮燈漲停，成交量放大至逾1.1萬張。此外，陞泰（8072）一度觸及52.9元漲停，成交量暴衝至4萬張以上；天鉞電則突破前高達55.6元，成交量突破5萬張，人氣指數爆棚。

賴清德強調，台灣企業在AI、半導體、ICT、EMS等硬體領域表現突出，下一步希望加強軟體技術，應用範圍涵蓋軍工、安控、次世代通訊，以及無人載具、無人機、水下無人艇等新興領域，期待政府與產業攜手合作，推動台灣成為AI強國。

個股方面，欣普羅登上輝達供應鏈背板，股價連兩日漲停，持續扮演安控多頭大前鋒。受美國對等關稅90天豁免期影響，客戶拉貨積極，訂單能見度達三個月，帶動整體出貨表現亮眼。然而，市場仍須關注下半年關稅戰變數，終端需求恐受影響。另，欣普羅積極推動醫療內視鏡、車載相機、無人機攝像模組等新品開發，展現強勁研發能量。

而天鉞電人氣噴發，上午11:00前成交量已逼近5.5萬張，躋身台股成交量前三。天鉞電2024年終結連續八年虧損，首度轉盈，每股純益0.06元，轉型效益逐步顯現。兩年前取得日本高階感測器品牌奧泰斯（OPTEX）台灣總代理，目前營收結構調整，自有及代理品牌占比約20%至25%，電子鎖業務占20%，一般安控占60%。

展望未來，天鉞電電子鎖業務持續拓展客戶，品牌SecuFirst與ALC營運升溫，全年有望維持獲利，表現可望優於去年，迎來穩健成長。

漲停 天鉞電

延伸閱讀

田屋科技無人機拓展國際市場 中市府助擴廠

京都人氣咖啡「here Kyoto」來了！ 海外首店6／1台南開幕　「可麗露沾咖啡」經典必嚐

台中工業風人氣麵館！不只牛肉麵，招牌「酸辣乾麵」也是人氣必點

首屆「琅琅原創大賞」人氣票選盛大展開！50 部入圍小說免費讀、萬元好禮等你抽

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開高8元

台股21日開盤指數上漲77.55點，開盤指數為21,603.58點，早盤漲逾百點，來到21,680.63點。台積電（23...

太陽能曬出轉機光！中美雙重利多點火 3檔強勢漲停

太陽能族群受惠美中同步投入改善太陽能產業秩序，加上股價基期相對偏低，21日量價同步升溫，成為多方得力助攻手之一。

凱基投顧預估關稅戰影響未歇 台股仍需留意「三高」風險

美國總統川普關稅政策已主導2025年以來台股表現，台股今年上半年行情上沖下洗，先急跌6,600點跌幅達28%，接著急彈4...

台股盤中站上五日線 漲255點、最高衝21,781點

台股21日開高走高，截至上午11點半，盤中站上五日線、最高衝至21,781點、最高漲255點。法人指出，美國商務部撤銷拜...

美系外資喊買 台光電飆天價居 PCB 股王 金像電亮燈漲停

美系外資最新報告同步重申台光電、金像電買進評等，目標價分別上看845元、370元，兩家公司21日股價大漲，台光電（238...

矽晶圓轉單潮來了？ Wolfspeed 破產警報點火台廠狂飆

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed面臨財務危機，傳出可能聲請破產，市場隨即湧現轉單題材效應，推升矽晶圓族群走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。