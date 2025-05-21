安控股火力全開 天鉞電人氣噴發、欣普羅第二根漲停

台灣迎接AI時代，總統賴清德於台北國際電腦展宣布推動產業結盟，籌組AI國家隊，帶動相關族群強勢表現。其中，安控族群獲點名，21日多檔個股強勢漲停，天鉞電（5251）更擠進成交量前三名，市場熱度不減。

欣普羅（6560）跳空漲停，鎖死在39.3元，連續兩日高掛紅燈，改寫2024年8月9日以來波段新高；杭特（3297）緊追在後，亮燈漲停，成交量放大至逾1.1萬張。此外，陞泰（8072）一度觸及52.9元漲停，成交量暴衝至4萬張以上；天鉞電則突破前高達55.6元，成交量突破5萬張，人氣指數爆棚。

賴清德強調，台灣企業在AI、半導體、ICT、EMS等硬體領域表現突出，下一步希望加強軟體技術，應用範圍涵蓋軍工、安控、次世代通訊，以及無人載具、無人機、水下無人艇等新興領域，期待政府與產業攜手合作，推動台灣成為AI強國。

個股方面，欣普羅登上輝達供應鏈背板，股價連兩日漲停，持續扮演安控多頭大前鋒。受美國對等關稅90天豁免期影響，客戶拉貨積極，訂單能見度達三個月，帶動整體出貨表現亮眼。然而，市場仍須關注下半年關稅戰變數，終端需求恐受影響。另，欣普羅積極推動醫療內視鏡、車載相機、無人機攝像模組等新品開發，展現強勁研發能量。

而天鉞電人氣噴發，上午11:00前成交量已逼近5.5萬張，躋身台股成交量前三。天鉞電2024年終結連續八年虧損，首度轉盈，每股純益0.06元，轉型效益逐步顯現。兩年前取得日本高階感測器品牌奧泰斯（OPTEX）台灣總代理，目前營收結構調整，自有及代理品牌占比約20%至25%，電子鎖業務占20%，一般安控占60%。

展望未來，天鉞電電子鎖業務持續拓展客戶，品牌SecuFirst與ALC營運升溫，全年有望維持獲利，表現可望優於去年，迎來穩健成長。