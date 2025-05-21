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Wolfspeed傳財務危機 碳化矽族群強漲

中央社／ 台北21日電

華爾街日報報導，碳化矽晶圓廠Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產，盤後股價崩跌約60%。市場預期台灣相關廠商可望受惠轉單，包括漢磊和嘉晶等在資金湧入下，強攻漲停。

華爾街日報報導，Wolfspeed在接到幾項由債權人提出的庭外債務整頓協議後，準備按照美國破產法第11章聲請破產保護，這將需要過半數債權人支持。消息一出，Wolfspeed盤後股價重挫約60%。

資深半導體產業評論家陸行之先前發文示警指出，碳化矽可能供過於求，Wolfspeed獲利展望太差，財務結構不佳。

環球晶曾表示，因電動車市場需求疲弱，加上中國新產能開出，碳化矽晶圓產品價格面臨下滑壓力。

市場預期，隨著Wolfspeed傳出財務危機，台灣相關廠商可望受惠轉單，今天在資金搶進推升下，股價強漲，包括漢磊、嘉晶及太極強攻漲停。

華爾街 破產 矽晶圓

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