台股早盤漲逾百點 台積電開高8元

台股21日開盤指數上漲77.55點，開盤指數為21,603.58點，早盤漲逾百點，來到21,680.63點。台積電（2330）開盤價986元，上漲8元。

群益投顧表示， 指數連二日收在5日線之下，短多有持續降溫跡象，不過短期均線偏多架構尚未遭逆轉，暫先維持技術性調整看待。盤面維持輪動格局，個股建議依短線技術面區間操作因應。

操作題材可留意：

1.新輝達概念股─黃仁勳表示，將與台灣合作深化AI領導地位，並依慣例以背板與影片羅列供應鏈，今年揭露合作台廠家數，從去年台大演講的43家增加到55家，另首度揭露NVLINK Fusion的ASIC夥伴，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）入列。

2.輝達資產概念股─黃仁勳正式宣布輝達未來台灣總部將落腳北士科，消息一出，傳有銷售中建案立即宣布暫時封盤，市場看好區域房價將從每坪均價110萬元上看最高150萬元，為擁有士林土地的士林三寶，以及週邊有建案的潤泰新（9945）、華固（2548）、遠雄（5522）、達麗（6177）帶來想像空間。

周二（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,677.24點，下跌114.83點、跌幅0.27%；S&P500指數下跌0.39%；那斯達克指數下跌0.38%；費半指數下跌0.14%。台積電ADR跌0.03%，收在193.45美元，較台北交易溢價19.4%。

隨著華爾街從先前的深度下挫，反彈至接近年初創下的歷史高點後，漲勢動能放緩。標普500指數結束連續六個交易日的上漲走勢，主要受到美國公債殖利率上升的壓力影響，而市場焦點則集中在美國政府的債務狀況。

債券市場方面，10年期美國公債殖利率從周一晚間的4.46%微升至4.47%；與聯準會（Fed）政策預期更相關的2年期公債殖利率則從3.97%微降至3.96%。

CNN引述多位知情美國官員報導，美國情報顯示以色列可能正準備對伊朗核子設施發動攻擊。日圓、美國公債、油物應聲大漲。西德州中級原油（WTI）一度大漲3.5%，達到每桶64.19美元。日圓兌美元升值0.2%至144.17。

三大法人周二集中市場合計買超71.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超53.5億元，投信買超3.8億元，自營商（自行買賣）買超15.9億元，自營商（避險）賣超1.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加624口至2,550口，其中，外資淨空單增加131口至37,844口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,506口至6,346口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至1.07。VIX指數下降0.17至26.36。外資台指期買權淨金額3.33億元 ; 賣權淨金額-0.38億元。整體選擇權籌碼面中性。