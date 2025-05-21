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美股盡墨 台股聚焦電腦展AI概念股

中央社／ 台北21日電

美股4大指數收黑，台股近期盤整氣氛較濃，20日小漲2.2點，今天大盤仍將聚焦輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台北國際電腦展（COMPUTEX）相關訊息，以及AI概念股走勢。

投資人關注美國國會對總統川普（Donald Trump）減稅提案辯論，道瓊工業指數下跌114.83點或0.27%，收報42677.24點；標普500指數微跌23.14點或0.39%，收在5940.46點；那斯達克指數滑落72.75點或0.38%，收19142.71點；費城半導體指數小幅下挫6.93點或0.14%，收4890.79點。

台北股市20日收在21526.03點，漲2.2點，漲幅0.01%。

聯發科執行長蔡力行20日在COMPUTEX主題演講宣布，聯發科2奈米產品將於今年9月設計定案（Tapeout），相較3奈米製程，效能將提升15%，功耗下降25%。

經濟部20日核准7件重大投資案，包含3件僑外投資與4件對外投資；其中，對外投資方面，環球晶以4億美元（約新台幣120.8億元）轉增資美國子公司，經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。

恩智浦（NXP）半導體執行副總裁暨類比與車用嵌入式系統事業部總經理辛里希森（Jens Hinrichsen）20日在COMPUTEX演講表示，台灣生態系以非常強大的方式聚集在一起，他並在背板秀出台積電等32家夥伴，感謝一起合作。

半導體

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