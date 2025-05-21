台股開高壓回 搶短買盤跳車…基本面利多有助大盤挑戰年線

從國際市場看，近期美國與其他國家關稅協商有取得進展，市場最關注的美中關係和緩，不過考量基礎關稅已定，導致全球經濟成長率仍較年初下調。從最新公布的美銀美林經理人報告來看，經濟減速已為高度共識，後續仍須關注通膨是否有走高跡象。

2025-05-20 22:57