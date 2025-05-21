台股開高壓回 搶短買盤跳車…基本面利多有助大盤挑戰年線
台股昨（20）日在輝達執行長黃仁勳宣布攜手台鏈，打造主權AI下，激勵早盤AI股群起強揚，推升指數跳空開高，但隨搶短買盤跳車，加上當沖賣壓殺出，下檔承接買盤力道薄弱，衝擊指數開高壓回，終場僅小漲2點、收21,526點，成交量萎縮至2,810億元，呈現量縮攻高無力的走勢。
美股道瓊、那斯達克、標普等主要指數20日收紅，加上黃仁勳宣布將為台灣打造AI基礎建設，激勵昨日早盤包括台積電（2330）、鴻海等大型權值股走強，帶動指數開盤跳漲107點，盤中最高大漲222點，但搶短買盤殺出，加上當沖客獲利了結，台積電等指標股午盤後由紅翻黑，使得指數承壓，終場僅小漲收市，高低震盪229點。
盤面上，鋼鐵、電器電纜、水泥等內需股漲勢最亮眼，漲幅均逾1%，其它包括金融、百貨股也分別收紅；前十大權值股中，鴻海、聯發科、富邦金等全面上漲，僅台積電拉回，終場下跌6元、收978元。
14檔千金股漲多跌少，其中尤以股王信驊大漲6.3%、世芯-KY亮燈漲停，表現最突出。
三大法人同站買方，共計買超台股71.5億元。其中，外資買超53.5億元、由賣轉買；投信買超3.8億元，連二買、累計買超7.4億元；自營商買超14億元、由賣轉買。八大公股行庫則買超18.1億元。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農指出，由於美股道瓊、標普、那斯達克等主要指數及韓股等，都已站回全數均線，台股表現相對落後，不過由於急單效應仍將持續下，預期上市櫃公司5月營收將交出淡季不淡的年增好成績，基本面將推動台股持續向上挑戰年線。
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