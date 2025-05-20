申請IPO時面額非10元公司 證交所：獲利能力改以淨值計
臺灣證券交易所20日召開董事會，通過三大決議，其中一項是修改規定，針對初次申請上市獲利能力、私募有價證券補辦公開發行獲利能力等有關無面額或每股面額非屬十元的公司獲利能力規定，改採用淨值替代股本，且比率折半方式計算。
證交所20日董事會議題之一，修正「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」及「營業細則」等三部規章。證交所表示，考量無面額或每股面額非屬新台幣十元公司獲利能力的達成難易程度與每股面額十元公司有不衡平之處，參採主管機關對公開發行公司監理法規架構，本公司董事會通過修正「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」及「營業細則」中有關無面額或每股面額非屬十元之公司獲利能力規定，改採用淨值替代股本，且比率折半之方式計算，包括初次申請上市獲利能力、私募有價證券補辦公開發行獲利能力等規定。
議案之二是，為開放證券商設置簡易分支機構及增訂無戶籍國民開戶規範，修正「營業細則」部分條文及「證券經紀商受託契約準則」第3條。證交所表示，通過修正「營業細則」部分條文及「證券經紀商受託契約準則」第3條規定，前者增進證券商營運彈性與分支機構滲透度；後者保障本國自然人開立證券交易帳戶之權利，落實普惠金融之目標，相關條文核准後公告實施。
議案之三，中華資安國際股份有限公司申請其已公開發行普通股股票計36,345,000股上市案，經董事會通過。
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