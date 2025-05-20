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高盛舉辦台灣科技論壇 建議買進四檔AI股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
AI示意照。圖／ingimage
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高盛證券19-20日舉辦台灣科技論壇，邀請多家上市櫃公司進行交流。下半年能見度仍不清晰，因此利基型公司仍是較看好的標的，高盛看好瑞昱（2379）、聯發科（2454）、信驊（5274）、緯創（3231）等四家台廠，都給予「買進」評等。

高盛對瑞昱給予625元的目標價，認為瑞昱即使在2024年營收強勁成長19.1%之後，2025年營收仍可大幅成長17.8%，主要原因有三。首先，個人電腦（PC）及網路市場WiFi/乙太網路/交換機的規格升級，整體潛在市場（TAM）擴展。第二，預估人工智慧（AI）PC容量將比普通PC增加50%以上。三，汽車乙太網路的市占及容量持續成長。

高盛給予聯發科1,800元的目標價，預估未來數年都將維持強勁的成長力道，從2025-2027年，營收的複合年成長率（CAGR）將達16%，獲利的CAGR將達21%，主要推動力有三。首先是市占增加，尤其是在高階市場，特別是高階5G旗艦系統單晶片（SoC）。二是生成式AI需求推動智慧機升級周期。三是企業ASIC及汽車/運算市場新增TAM。

信驊受惠於今年起AI伺服器需求強勁，高盛給予4,380元的目標價，預估營收及獲利都將加速成長，從2019-2023年營收CAGR為5.9%、獲利CAGR為4.9%，到2025-2027年的營收CAGR加速至31%、獲利CAGR躍增到37%。

高盛指出，緯創持續採取多元布局策略，降低高度競爭的消費電子比重，增加企業或高效能運算產品。高盛看好緯創新世代AI伺服器將量產，且子公司緯穎（6669）受惠於ASIC AI伺服器的需求成長，給予緯創140元的目標價。

高盛 營收

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