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就市論勢／AI 硬體、半導體 長線布局

經濟日報／ 柯鴻旼（群益葛萊美基金經理人）

盤勢分析

從國際市場看，近期美國與其他國家關稅協商有取得進展，市場最關注的美中關係和緩，不過考量基礎關稅已定，導致全球經濟成長率仍較年初下調。從最新公布的美銀美林經理人報告來看，經濟減速已為高度共識，後續仍須關注通膨是否有走高跡象。

展望未來，美聯準會是否會降息2碼仍存在討論，因通膨數據雖低於預期，停滯性通膨疑慮有望緩解，不過關稅數據可能陸續反映。此次對等關稅衝擊演進，川普態度放軟、談判速度超乎預期，主要市場也逐漸收復失土，投資人可重新著眼股市基本面前景。此外，美國科技製造與台灣連結緊密，川普若對台廠加徵關稅，勢必牽動美國科技產品終端售價及競爭力。因此川普政府第一時間將半導體產品列入豁免項目，市場可樂觀預期後續豁免項目逐漸增加。

投資建議

台股長期本益比穩定，即便過去一年指數大漲，本益比亦無上修，因此回檔皆可視為投資時機，考量AI長期趨勢不變，預期台股將持續受益。不過現階段因對等關稅議題仍待觀察，評估大盤呈大區間震盪可能性偏高，因此操作上應更加著重選股，採由下而上選股邏輯。

中長期產業配置方面，看好產業與投資雙主軸為AI硬體與半導體，包括AI伺服器、AI半導體、邊緣AI、ASIC，其他產業如電子紙、新藥、內需、紡織、遊戲、高殖利率股等表現亦可留意。

關稅 AI

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