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野村喊買儒鴻 目標價733

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

儒鴻（1476）受到美國關稅政策衝擊，股價表現疲弱，近日在法說會上表示，供應鏈面臨壓力，程度與疫情期間相當，摩根大通（小摩）、摩根士丹利（大摩）、野村紛紛發布報告，其中野村最看好，給出「買進」評等，目標價維持733元。

小摩給予「劣於大盤」，目標價340元；大摩雖給予「優於大盤」，但將目標價從660元下調至640元。

野村指出，由於近期匯率波動，儒鴻收入為100%美元，且主要銷貨成本也是以美元支付。因此台幣對美元升值對毛利率影響應該很小。然由於台幣升值，將會產生營業外匯兌損失，其中預估每升值1%，將產生4,000萬元匯兌損失。

野村表示，若關稅能在2025年確定，儒鴻對2026年需求展望仍保持樂觀，預期運動服飾強勁需求動能持續。公司正整併上游供應商數量，以提升生產效率並降低採購成本。此外，也對品牌客戶積極開發新產品，涵蓋布料與成衣兩大面向。

大摩表示，儒鴻股價反映「解放日」後總體經濟前景不確定性，短期稍有壓力。然而在2025年第1季財報表現良好後，儒鴻長期成長依舊穩健，因其客戶組合具備良好分散性、屬高端市場且成長快速。

小摩則指出，由於預期儒鴻2025年下半年營收年增率將因高基期、交期縮短與訂單不確定性增加而放緩，加上新台幣兌美元升值與關稅成本分攤將壓抑毛利率表現，依舊維持「劣於大盤」評等。

新台幣 儒鴻

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