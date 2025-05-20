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證交所出擊 前進電腦展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
國內外法人力挺證交所率領上市公司前進台北電腦展。記者蔡靜紋／攝影
國內外法人力挺證交所率領上市公司前進台北電腦展。記者蔡靜紋／攝影

臺灣證交所首度前進台北國際電腦展（COMPUTEX），以台灣ICT產業為橋梁帶領台灣資本市場打國際盃。董事長林修銘表示，台灣在全球科技供應鏈居關鍵角色，ICT產業占台股市值近七成，證交所作為資本市場窗口，透過COMPUTEX的全球視野，正可展示台灣資本市場強項。

全球科技產業年度盛事 COMPUTEX 2025昨（20）日起登場，林修銘再度發揮創意，帶領證交所乘機為台灣資本市場造勢，昨日舉辦大型記者會，除證交所高層出席外，尚有本國法人代表券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會暨理事長陳佩君、國泰投信董事長張錫、群益投信董事長賴政昇、中信金控證券事業長張浴澤等出席。

外資代表方面，則包括美林證券總經理陳守輝、大和國泰證券總經理光田岳史、摩根大通銀行台北分行董事總經理汪雅美、滙豐銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平、高盛證券執行董事郭益智，創下最多外資高層共同出席紀錄，而國內外法人難得共聚一堂，也展現證交所號召實力。

林修銘表示，今年證交所首度與外貿協會攜手合作，結合全球科技產業年度盛事COMPUTEX，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會」，以「台灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，透過wish list票選後邀請25家上市櫃公司舉辦業績展望會，透過財務與營運簡報，向國內外機構投資人展現台灣產業的未來動能，透過COMPUTEX深化產業價值與資本市場的連結。

林修銘說，證交所一直以來致力於打造一個具透明度且與國際接軌的市場環境，而在當前全球資本快速流動與科技顛覆創新的時代，更需要主動走出去，讓世界認識台灣資本市場，瞭解台灣企業的價值；相信資本市場不只是企業籌資的管道，更是推動創新、促進國際連結的重要平台。

最後，林修銘表示，台灣證券交易所致力引資、招商，開創台灣資本市場傲人成績，這活動是台灣資本市場與科技產業結合的嶄新里程碑，不僅是個起點，將持續發揮證交所連結國際的角色。

資本市場 證交所 董事長

延伸閱讀

攜手COMPUTEX 證交所董座林修銘：台灣ICT在全球居要角

證交所通過中華資安國際申請上市

證交所引資 聚焦科技

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