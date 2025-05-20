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6月除息債券 ETF 搶先看 00953B 配息達9%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股除權息旺季啟動，@@@債券ETF@@@的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共計有5檔，全數皆為月配型債券ETF。

其中群益優選非投等債（00953B）本次預估每股配發金額0.07元，若以20日收盤價來計算，年化配息率達9%，配息表現最吸睛。有興趣參與00953B 6月領息的投資人，本次除息日為6月4日，最晚需在6月3日買進，收益分配發放日則在6月30日。

財富管理專家表示，今年債券ETF在川普政策、匯率波動等市場消息影響下，殖利率揚升，對追求息收的穩健型投資人來說，更是能以甜甜價入手的好時機，因此也帶動具有亮眼收益水準的債券ETF買氣。而00953B今年以來受益人增加24,792人，是唯一一檔受益人數增加破萬人的債券ETF。00953B能獲得投資人青睞的原因除了擁有資產品質佳、兼具分散性與流動性等優點，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續八次年化配息率達8%以上，保有配息維持新高的出色表現，因此吸引投資人目光。

00953B經理人李忠泰指出，今年市場震盪，但美國非投等債指數上揚2.28%，表現優於其他債種。隨著關稅協議露出曙光，加上通膨趨穩、貨幣政策維持寬鬆下，經濟有望呈現溫和成長走勢，為債市發展帶來支撐。目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。建議有意將非投等債納入配置的投資人，可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF，將有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

債券ETF ETF

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