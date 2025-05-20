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台積電出現兩驚喜 難道是仙人指路？

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

台積電（2330）股價連兩日「停電」拉回失守年線，但出現兩驚喜，一是盤後千元配對交易未歇，20日再現「1,001.16」元配對交易，成交32張，已連續四個交易日出現千元以上成交價，二是「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電股票，引起市場熱議台積電股價後市。

台積電15日在正常交易時間的早盤觸及1,000元價位，可惜終場收在993元，隔天收盤價回升至998元，但本周來已連續兩天偃兵息股，19日失守年線後，20日續跌6元收978元。人工智慧（AI）概念股在台北電腦展開展前大拉一波，原本讓市場相當期待本周表現，可惜在權值股領頭跌下，電子類股指數連兩天修正。

雖台積電正常交易時間股價在缺乏追價買盤下，表現相對無力，不過，盤後交易相對精彩，近四個交易日均出現超過千元的成交價，15日出現1,014.45元20張及1,000元121張，16日也有1,005.09元26張及1,005.08元24張，19日股價跌破年線卻出現更高價的1,026.50元、成交30張；20日則出現比平常更多筆的成交數，達15筆，當中最高成交價為1,001.16元、成交32張，合計15筆總計成交1,570張，總金額15.44億元，平均成交價約983.89元。

另一方面，「木頭姐」伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電股票，買進規模是近一年來最大，似乎意謂伍德去年第3季以來台積電股票賣多買少的立場已有改變。

根據彭博資訊彙整的方舟投資管理公司數據，伍德旗下旗艦基金方舟創新指數股票型基金（ETF）19日買進12萬3,587股台積電美國存託憑證（ADR），方舟次世代網路ETF也敲進7萬4,189股，整體買進規模是去年6月18日以來最大，相當於方舟投資管理截至3月底台積電股票部位的87%。

股票 台積電

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