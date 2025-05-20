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攜手COMPUTEX 證交所董座林修銘：台灣ICT在全球居要角

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所20日上午舉行「台灣智慧科技島主題式業績展望會」記者會。記者蔡靜紋/攝影
證交所20日上午舉行「台灣智慧科技島主題式業績展望會」記者會。記者蔡靜紋/攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日開展，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣的ICT在全球具有重要角色，去年台灣資本市場也因人工智慧（AI）、半導體族群亮麗表現帶動台股創下新高，並吸引世界投資機構來台投資；證交所作為資本市場的窗口，攜手COMPUTEX，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會」，希望可以藉機展示台灣資本市場的強項。

證交所20日上午舉行「台灣智慧科技島主題式業績展望會」記者會，林修銘在致詞時表示，今天對台灣資本市場是重要日子，也是台北國際電腦展40周年，賴清德總統也指出台北國際電腦展從台北松山機場舉辦的展會到如今成為國際重要展會相當不簡單，貿協董事長黃志芳亦提及科技與資本市場結合的重要性，這次，台北國際電腦展吸引國際公司交流新知、媒合很多工作。

他強調，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，資通訊產業不僅具備高度國際競爭力，更在我國資本市場中占有舉足輕重的地位，在台股集中市場 ICT 產業的市值占比近七成，因此，今年臺灣證券交易所首度與外貿協會攜手合作，結合全球科技產業年度盛事 COMPUTEX，舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，以「臺灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，精選 25 家上市櫃公司舉辦業績展望會，透過財務與營運簡報，向國內外機構投資人展現台灣產業的未來動能。這次活動即是聚焦這一核心優勢，透過 COMPUTEX 的全球視野，深化產業價值與資本市場的連結。

特別的是，證交所這次活動除與外貿協會合作，亦特別攜手GQ，在會場提供 COMPUTEX Hospitality Lounge 服務，設有專屬休憩區、資訊牆與舒適座席，並提供台灣獨有的精緻餐飲，提供報名參加活動的國內外機構投資人會談與休憩的場域。

林修銘說，證交所一直以來致力於打造一個具透明度且與國際接軌的市場環境，而在當前全球資本快速流動與科技顛覆創新的時代，更需要主動走出去，讓世界認識台灣資本市場，瞭解台灣企業的價值。我們相信，資本市場不只是企業籌資的管道，更是推動創新、促進國際連結的重要平台。

最後，林修銘表示，台灣證券交易所致力引資、招商，能開創台灣資本市場傲人成績，這活動不僅是個起點，也希望證券交易所可以發揮連結國際的角色。

證交所董事長林修銘(圖左)、貿協董事長黃志芳。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖左)、貿協董事長黃志芳。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖左)、貿協董事長黃志芳。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖左)、貿協董事長黃志芳。記者蔡靜紋/攝影
證交所20日上午舉行「台灣智慧科技島主題式業績展望會」記者會。記者蔡靜紋/攝影
證交所20日上午舉行「台灣智慧科技島主題式業績展望會」記者會。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖右)、總經理李愛玲帶領貴賓前往COMPUTEX Hospitality Lounge。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖右)、總經理李愛玲帶領貴賓前往COMPUTEX Hospitality Lounge。記者蔡靜紋/攝影

資本市場 證交所

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