黃仁勳背板牆股價表現 30家上漲、6家平盤竟有19家下跌

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日發表主題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，且再度秀出供應鏈背板，55家台廠供應鏈出列，統計這些背板明牌股20日收盤表現，上漲有30家、6家收平盤，19家則是下跌作收。

台股20日開高後一度衝達21,746.56點， 大漲222.95點，但也曾翻黑下滑至21,517.1點，終場收在21,526.03點， 上漲2.2點， 權王台積電（2330）開高走低，股價翻黑收在978元， 下跌6元， 跌幅0.61%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日登場，黃仁勳再度來台，他在開展前發表主題演講時宣告輝達從科技公司轉型為「全球 AI 基礎建設公司」，並發表多項產品與技術，最後更公布輝達海外總部將落腳北士科；當然，供應鏈背板秀也再度登場。

黃仁勳再秀出背板牆，點名台廠供應鏈，台灣合作夥伴名單包括台積電、富士康（鴻海）、緯創、廣達、華碩、技嘉、慧友、英業達、京元電、緯穎、宏碁、威剛、群聯、研揚、智邦、凌華、研華、安提（宜鼎）、欣普羅、華擎、雙鴻、奇鋐、圓剛、波若威、貿聯、國泰金、勤誠、藍天、仁寶、中信金、台達電、益登、玉山金、汎定（豐藝）、全漢、佳必琪、廣運、川湖、立端、麗臺、光寶科、嘉澤、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、和碩、南俊、所羅門、矽品（日月光投控）、聯電、欣興、聰泰、瑞昱。

這些被市場視為黃仁勳明牌股的公司，20日股價表現成為市場關注焦點，若是以收盤表現來看，上漲家數達30家， 其中，欣普羅飆上漲停收盤漲勢最搶眼； 另外，勤誠漲幅逾半根停板；全漢、佳必琪上漲逾4%；群聯及麗臺收盤上漲逾3%；川湖收漲超過2%。

收盤漲幅超過1%的則有欣興、瑞昱、日月光投控、華碩、緯穎；首次登上黃仁勳背板牆的3檔金融股中，國泰金收盤上漲1.65%，中信金也收紅， 玉山金則是以平盤作收，另外，收在平盤的還有鴻海、和碩、波若威、 藍天、光寶科等。