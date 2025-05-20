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台股電壓不足強彈變微彈 三大法人轉買超73億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股20日衝高後震盪下行，早盤以21,631.61點開出，盤中最高21,746.56點、最低21,517.1點，終場收21,526.03點，僅小漲2.2點，漲幅0.01%，成交量連4降、縮減至2,723.4億元，三大法人轉買超73.06億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手買超53.79億元；投信買超5.18億元；自營商買超（合計）14.09億元、止步連3賣，其中自營商（自行買賣）買超15.93億元、自營商（避險）賣超1.85億元。

權值股表現上，台積電（2330）開高收低0.61%、報978元，5日線得而復失；聯發科（2454）開高收高0.38%、報1,315元，月線沒能站穩；鴻海（2317）持平於154元，盤中最高158.5元、最低153.5元，二戰季線未果；股王信驊（5274）盤中觸及漲停3,800元，改寫3月來波段新高，但終場漲幅收斂至6.37%、報3,675元；股后世芯-KY（3661）快攻漲停2,865元鎖死到底，終場仍有近600張買單排隊；人氣王南亞科（2408）拉尾收高2.96%、報45.25元，成交量放大至125,454張，華邦電（2344）也衝出119,805張大量，股價收高4.5%、報18.55元，躍過5日線；仁寶（2324）衝關30反壓重，股價開高收低1.2%、報28.8元，人氣列第三位。

統計20日集中市場收漲停個股僅6檔，多具AI、安控、資產題材。依股價漲幅排序為：世芯-KY漲9.98%，收2,865元，成交量2,222張；台富（1454）漲9.96%，收15.45元，成交量256張；陞泰（8072）漲9.93%，收48.15元，成交量7,519張；新紡（1419）漲9.92%，收57.6元，成交量7,286張；有成精密（4949）漲9.86%，收55.7元，成交量77,778張；聯傑（3094）漲9.84%，收27.35元，成交量1,542張。

自營商 漲停

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