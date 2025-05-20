電力 ETF 成美科技股後新寵兒 資金轉戰高含「電」量標的

儘管台灣Computex展熱鬧登場，美國科技股因股價反彈至高位，市場獲利了結賣壓湧現，反觀AI用電需求孔急，電力類股隨市場反彈仍具成長潛力，成為資金下波新焦點。

4月8日以來關稅戰暫歇，科技股出現一波強勁反彈，但隨著近期股價升高逼近相關高點，部分投資人紛紛獲利了結，科技類股面臨市場賣壓；反觀不少專家提到「AI電力即算力」，美國電力股受惠AI熱潮再起，法人預估短線反彈後，中長期基本面仍受機構投資人高度青睞，電力股後續表現值得期待。

根據ICE統計，自4月8日美股反彈以來到5月19日為止，標普500公用事業指數反彈上漲12.15%，同期間標普500指數上漲19.58%，道瓊工業指數則上漲13.31%，唯獨電力類股異軍突起，同期間漲幅高達23.60%，成為美股繼科技股外的下一個值得關注的潛力黑馬。

美國電力股隨美股強彈，除AI熱潮再起，未來AI用電需求更超乎市場想像，根據產研機構Gartner統計預測，2024年全球AI資料中心的用電需求達261TWh，不少專家直呼，這是天文數字，因為對照台灣2024年用電總量283TWh，代表全球AI資料中心的1年電力需求相當於台灣一整年的用電量。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌分析，美國電力股的強勢反彈，主要受益於川普政策面放寬管制、美國老舊能源設備更新需求急劇增加，更重要的是，AI基建熱潮所帶動的龐大用電需求，更進一步推升未來電網將全面升級，此外，近期西葡大停電事件也突顯電網韌性管理的重要性，加速推升電力股未來基本面前景翻紅，有望支撐股價持續攀升。

券商財富管理主管表示，目前投資人想布局電力相關ETF，可以鎖定於投資純美國電力類股的新光美國電力基建ETF（009805），與富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）等三檔，從股價表現來看，新光009805是國內首檔100%投資美國電力產業的ETF，繼5月13日正式掛牌上市以來，雖然首日破發，但009805發行首周收盤價為10.17元，成功擺脫破發態勢，截至5月19日股價達10.17元，5月20日盤中最高到10.25元、統計009805 ETF上市以上截至5月19日收盤為止，股價已上漲2.94%。

展望下半年美國電力市場表現，新光投信量化投資團隊表示，從2025年起，美國將迎來三大電力需求潮流，包括：1. 年輕世代的用電需求快速增長；2. AI基建帶動的用電大幅攀升；3. 製造業回流帶動企業用電需求急增，三大趨勢拉動美國電力需求長期看增、電價易漲難跌，現階段正是卡位美國電力類股「黃金成長期」的好時機。