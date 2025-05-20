普對等關稅政策轉彎 這檔高股息 ETF 近一個月含息報酬逾10%居冠

卡位高股息ETF換股行情等法人抬轎，是否是好的投資策略？目前看來好像還行！觀察近一個月台股高股息ETF績效表現，最早換股的中信成長高股息（00934）近一個月含息報酬率逾10%，居台股高股息之首。理財專家認為，台股高股息ETF成分股重疊性高，且從追蹤指數策略來看，有哪些企業會納入成分股，也相對好預測，因此越早進場，越能享受高股息ETF的「抬轎行情」。

今(2025)年4月美國總統川普宣布「對等關稅」政策，引發全球股市大跌，但川普隨即「轉彎」，宣布暫緩90天實施，並將關稅稅率降為10%，台股也在一周內歷經兩度「開盤即收盤」的歷史紀錄。但也因這一場人為的系統性風險，台股在四月落底，給長線投資人低接績優股的機會，而陸續啟動成分股調整的台股高股息ETF，也掌握此良機，低檔布局高股息企業。

其中，00934於4月21日換股生效，提前卡位航運、AI伺服器及高股息成長股，隨後航運類股受惠關稅暫緩的搶運潮，股價隨著運價起飛，單月上漲達三成，而航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615），股價早已回補對等關稅宣布後的跳空缺口，領先創高。而包含像廣達（2382）、緯穎（6669）等AI伺服器概念股，也在市場回穩後反彈攻高，都有利00934股價表現。

近期，包含中信小資高價30（00894）、元大台灣價值高息（00940）、凱基台灣AI 50（00952）在內的九檔台股ETF陸續啟動換股，其中00940同樣納入航運股及部分AI相關的高息成長股；後續尚有6月3日的群益台灣精選高息（00919）及統一台灣高息動能（00939）、6月17日的元大台灣高息低波（00713）、6月26日的復華台灣科技優息（00929），以及7月1日的凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）等台股高股息ETF，都將陸續進行成分股調整，換股行情可望延續。

00934經理人張圭慧指出，AI伺服器大廠緯創（3231）日前召開法說會表示，AI伺服器下半年需求持續穩健；另家AI伺服器巨頭廣達亦於法說會上指出，隨Blackwell平台等高平均售價（ASP）的AI伺服器第2季起放量出貨，預估全年AI伺服器占整體伺服器營收比重將突破七成；且為因應客戶需求，廣達今年資本支出由150億至160億元上調至200億元，增幅逾三成，主要用於產能擴充。顯見AI伺服器需求續強。

投信法人指出，今年以來高股息ETF表現優於市值型ETF，反映當前市況相對保守下，投資人對於穩健配息企業的青睞度提升。而在航運與AI伺服器等題材帶動下，高股息ETF今年的資本利得與配息空間可期，建議投資人可持續關注高股息ETF後續換股動向，但也須留意航運股因運力調整可能帶來的短期波動風險，以及AI伺服器相關股的長期成長潛力。