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台股收21,526點上漲2點 台積電收978元下跌6元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股20日震盪，早盤以21631.61點開出，終場收21526.03點，上漲2.2點，漲幅0.01%，成交量2723.4億元。櫃買則收227.74點，上漲0.66點，台積電（2330）收978元，下跌6元。

盤面上以類股來看，以等居家生活、鋼鐵、電器電纜、水泥、資服、金融、電腦周邊表現較為強勢，另外則以橡膠、紡織、造紙、食品、電機機械等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）、南亞科（2408）、陽明海運（2609）、緯穎（6669）、有成精密、信驊（5274）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、華星光（4979）等。

而量大抗跌的則有，雲豹能源、士電（1503）、仁寶（2324）、力旺（3529）、聯鈞（3450）、神達（3706）、智邦（2345）、嘉澤（3533）、華城（1519）、漢唐（2404）等。

統一投顧表示，Computex開展，包含科技大老演說；此外，美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制等，短線搶運再起，加上520就職行情，台股今日可望一掃昨日陰霾，不過由於本周三適逢台指期結算，預期結算前台股高檔震盪，操作上建議低接不追高，選股建議仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、航運、軍工等族群。

概念股 台股

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