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3金控躍上輝達合作背板 竟只有這檔給漲聲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

科技巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣時間5月19日秀出最新AI供應鏈合作夥伴背板，在這份備受矚目的名單中，國泰金中信金、玉山銀赫然在列，此舉不僅顯示台灣金融業正積極投入AI應用與技術布局，更深化了金融與科技巨頭的合作關係。20日早盤國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）股價整齊開高，不過盤中僅國泰金維持在高檔。

其中，中信金近年來積極導入NVIDIA的GPU、數據平台與AI技術。這些技術被廣泛應用於提升內部營運效率與強化風險控管，特別是在打擊詐騙領域取得了顯著成果。透過自研防詐科技，中信金有效提升了阻詐成功率。中信金也持續與NVIDIA保持技術交流，攜手提升大語言模型（LLM）的運算效能，以加速生成式AI在金融場景的應用落地。此次躋身輝達供應鏈背板，也意味著中國信託在AI技術整合與實務應用方面的努力獲得了國際科技巨頭的高度肯定，未來有望在AI金融創新的浪潮中扮演關鍵角色。

而同樣入列的國泰金與玉山銀行也引發市場關注，據了解，國泰金與玉山銀行都運用了輝達的技術來訓練AI模型。其中，玉山銀宣布深化與輝達的戰略合作關係，擴大AI技術在金融領域的應用，據悉，玉山銀行也與輝達共同討論打擊詐騙的議題。

國泰金則表示，近日與輝達合作，運用其技術框架訓練AI模型，並正積極研議雙方更進一步的深度合作。

值得注意的是，國泰金與玉山銀行預計在21日的NVIDIA GTC Taipei活動中，進一步發表與輝達的合作內容。這場科技盛會可望揭示更多金融業與AI技術結合的具體應用方向與成果。

玉山銀行 國泰金 中信金

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