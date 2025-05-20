國泰金國民經濟信心調查：民眾台股樂觀指數上揚、風險偏好指數續降

國泰金控20日發布2025年5月國民經濟信心調查結果顯示，美國總統川普關稅政策不確定性趨緩，近期陸續與部分國家達成協議，國際股市震盪偏升。最新調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至-10.8，惟風險偏好指數仍持續走降至-1.1。

本月時事題為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法」，因上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，調查結果顯示，有37%民眾有意願參與除權息，略低於去年的41%，其中13%民眾意願非常高，24%的民眾意願相當高；而9%的民眾則完全沒意願。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票/基金資產換現繳稅或節稅的需求；調查結果顯示：63%民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票/基金，約15%民眾則可能性相當高或非常高會在報稅季前出脫股票/基金，與去年的15%相同。

國泰金指出，民眾景氣展望樂觀指數走弱，消費意願短期同步降溫。國發會最新公布的3月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-55.3，展望樂觀指數明顯同步走弱至-42.2。大額消費意願指數持續下降至-8.6，耐久財消費意願指數亦走弱至-22.7。買房意願小幅上升至-45.4，賣房意願則反而下滑至-28.9。

另外，67%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，70%民眾預期通膨高於2%。

主計總處於2025年2月26日預估台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.49%，有67%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.32%，有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。