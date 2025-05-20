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黃仁勳2025明牌來了！背板名單升級 55台廠、17大學、3金融業上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日上午在台北流行音樂中心發表主題演講，為2025台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日上午在台北流行音樂中心發表主題演講，為2025台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身。中央社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳出席台北國際電腦展（Computex）發表主題演講，再度透過背板螢幕展示合作夥伴，光是台灣名單就攻占半壁江山，總數從去年的43家大幅擴增至122家。除了台積電、鴻海、廣達、華碩、緯創、英業達等供應鏈熟面孔外，更納入多所大專院校、醫學院及金融業引發關注。

台廠55家合作名單

從黃仁勳播放的影片與實體背板畫面顯示，台灣合作夥伴名單包括台積電、富士康（鴻海）、緯創、廣達、華碩、技嘉、慧友、英業達、京元電、緯穎、宏碁、威剛、群聯、研揚、智邦、宏碁、凌華、研華、安提（宜鼎）、欣普羅、華擎、雙鴻、奇鋐、圓剛、波若威、貿聯、國泰金、勤誠、藍天、仁寶、中信金、台達電、益登、玉山金、慧友、汎定（豐藝）、全漢、佳必琪、廣運、川湖、立端、麗臺、光寶科、嘉澤、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、和碩、南俊、所羅門、矽晶、聯電、欣興、聰泰、瑞昱。

3家金控業入榜

金融行業則包括國泰金、中信金及玉山銀行，其中國泰與玉山皆運用輝達技術訓練AI模型，並將於21日的NVIDIA GTC Taipei活動發表合作內容，而玉山也與輝達共同討論打詐議題。

合作夥伴大學

令人矚目的是，這次背板首次納入17所大學，國立大學包括台大、成大、政大、台北大學、台師大、清華大學、陽明交大、中央大學、台科大、北科大、宜蘭大學等11間，私立大學則有世新、東海、淡江、義守、元智及南台科大等6所。

而輝達也與這幾所大學成立AI University中心及聯合創新中心，投入AI人工智慧技術發展與人才培育，未來會不斷深耕AI產學相關合作。

醫療機構

另外醫療領域方面則是榮總、北醫、中華醫藥大學等入列。

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