台股早盤漲逾200點 台積電開高7元

台股20日開盤指數上漲107.78點，開盤指數為21,631.61點，早盤漲逾200點，來到21,732.96點。台積電（2330）開盤價991元，上漲7元。

群益投顧表示，台灣經濟表現依然穩健，近期主要利多為520行情與COMPUTEX題材，根據歷史經驗，5月20日當日、後5日、10日、20日上漲機率高，COMPUTEX展有助於AI與機器人題材成為盤面焦點。但受到系統性風險升溫干擾，預期台股將呈震盪格局。

國際信用評等機構穆迪5月16日將美國信評等級由最高的Aaa調降至Aa1，導致長短期美債殖利率飆高；美國財政部長貝森特5月18日警告，談判欠缺善意國家將面臨4月2日公布的對等關稅稅率，關稅戰升溫。儘管520行情台股上漲機率高，但受到外部因素干擾，台股盤勢震盪幅度將提高，投資建議選股不選市，優先布局AI應用、機器人等主流題材類股。

操作題材可留意：

1. COMPUTEX概念股：智慧運算─COMPUTEX 2025於5月20至23日登場，今年定位為AI Next，聚焦智慧運算&機器人、次世代科技、未來移動等主題。接續輝達執行長黃仁勳，Qualcomm總裁Cristiano Amon、鴻海（2317）董事長劉揚偉、聯發科（2454）執行長蔡力行等重量級企業家將發表主題演講。

2. COMPUTEX概念股：機器人─輝達執行長黃仁勳5月19日演講強調，AI正經歷四個關鍵階段：初期以感知為主的感知型AI（Perception AI），發展到如今盛行的生成式AI（Generative AI），邁向能主動處理任務的代理型AI（Agentic AI），最終將整合機械構造、實現實體AI（Physical AI）-即人形機器人。無論是工業機器人或是日常生活人形機器人，都將結合AI技術呈長期向上發展趨勢。

周一（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,792.07點，上漲137.33點、漲幅0.32%；S&P500指數上漲0.09%；那斯達克指數上漲0.02%；費半指數下跌0.5%。台積電ADR下跌0.37%，收在193.50美元，較台北交易溢價18.6%。

儘管美國主權信用評等遭到調降，標普500指數仍締造連續六日上漲，收盤時距離多頭走勢僅一步之遙。超微（AMD）跌2.1%；輝達（NVIDIA）漲0.1%。受美國政府舉債疑慮影響，美國30年期公債殖利率一度觸及5%，隨後回落至約4.937%。美國10年期公債殖利率升至4.473%。

三大法人周一集中市場合計賣超166.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.5億元，投信買超4.2億元，自營商（自行買賣）賣超4.2億元，自營商（避險）賣超35.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少753口至1,926口，其中，外資淨空單增加506口至37,713口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,109口至7,852口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22下降至1.08。VIX指數上升2.58至26.53。外資台指期買權淨金額3.43億元 ; 賣權淨金額-0.34億元。整體選擇權籌碼面偏空。