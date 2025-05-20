520行情短線買什麼 利潤或風險比較高？

520行情短線買什麼，利潤／風險比較高？群益投顧表示，近日以非電強勢題材股短打為主，較具機會的電子題材股（特化電子材料相關等）建議等520後，整理後見量縮價穩整理時，逢低守停損承接應對。

群益投顧表示，這波反彈相當強勢，但已漲到3月大波幅下跌的頭部套牢區、初步進入年線反壓，但對整體總經基本面而言，美國總統川普上任後的關稅措施，恐勢必對經濟短中期甚至中長期產生負面影響。

惟在總經展望下，美股那斯達克（100大）指數能又再度逼近歷史高點，代表其中有籌碼的「貓膩」，可以解讀為景氣展望風險高，一般（散戶）投資人買盤縮手，遭特定較大資金軋空手態勢；或者美期指因為指數相對景氣展望，評價明顯高估下，引來相當大量期指空單，而這些空單遭特定買盤軋空。

在這樣環境結構下，預估短期盤勢會是比較膠著、但仍屬於強勢整理的格局，比較弱勢，短線應該仍是守月線震盪偏多格局。盤勢短線估將相對膠著，因此不占指數空間的非電強勢題材股較有操作空間；而後續究竟是膠著後驚驚漲，或者陷入漲多遇壓後較大幅度的震盪整理，仍無明確指引下，建議電子題材股經過一段時間整理再擇強嚴守停損介入。

520行情為何不選直觀上題材受惠的政策受惠產業（軍工）概念？

軍工概念股3月上旬領漲的強勢指標晟田（4541）、寶一（8222），在4月上旬前後陸續轉高檔震盪，漲不太動。轉由長榮航太（2645）、亞航（2630）補漲。

但在上周航運股集體逆勢強漲過程，具備航空概念的軍工股，長榮航太已不太跟進貨櫃股走強，亞航甚至逆勢連續走跌；跡象顯示，整體軍工股輪動見到近尾聲態勢。

台電電網短線題材強弱漸分歧

外資近日接連大舉賣超重電股重要指標華城（1519）。估計來自於其評價相對其他重電股如中興電（1513）等明顯偏高之外，大同（2371）上周五更直接跳空大跌，相關發展顯示外資相對不看好整體重電股的股價表現空間。

雖然外資不看好，但不少重電股，如中興電、亞力（1514）等，5月開始迄上周五，皆出現一小波強漲走勢，折射出電網概念是是「520題材股」重心之一。

由於「520利多時點」將屆，整體族群面臨題材時線後，壓力逐步轉漸增的壓力，因此，建議偏多評價明顯相對華城偏低的中興，偏空華城，建立多空交易組合應對。

520行情短線利潤／風險比較高的族群個股

太陽能股

個別運輸股

太陽能股短線「利多發酵」

美國對東南亞太陽能產品長達一年的貿易調查結果4月中下旬出爐，裁定對東南亞銷往美國的大部分太陽能電池課徵關稅，稅率依據不同企業和國家而定，最高達3521%。這些反傾銷和反補貼關稅最終是否開徵，則要看美國國際貿易委員會（ITC）6月的表決結果。

太陽能股離「利多題材」實現還有一段時間。再者，太陽能股為台股當中，少數在指數處歷史高檔之際，股價卻處在大長線低檔的族群，基期偏低，不言可喻。

運輸股估短線相對強勢但輪動加速

運輸股預估仍是短線氛圍相對強勢區塊，但表現估計會逐步強弱分歧加大。一方面領漲的貨櫃股上周創歷史新高價，但評價上爭議也相對升高，一方面長榮（2603）以目前獲利、配息來看，本益比極低、股息殖利率極高，但營運基本面卻是長期變數風險大，短線題材氛圍相當濃。

最近運輸股走橋，一定程度與為中美降關稅90天，導致大陸輸美貨櫃訂量暴增近三倍等消息挹注有關，但中美貿易角力、川普關稅政策善變難估，都形成中長期不確定風險。

運輸股短線應對策略

在預估整體運輸股表現會逐步強弱分歧加大的前提下，操作建議偏多評價偏低的中航（2612），以及籌碼仍相對正面的益航（2601） 等，並應逢高偏空相對弱勢航空股如長榮航（2618）等，建立多空交易組合，短線應對。

MSCI加持特化材料股

上周MSCI季度調整的全球小型指數成分股，新增台股的矽光子概念的光聖（6442），以及特化材料相關的新應材（4749）與台特化（4772）等三檔。整體而言，特化材料相關呈現相對強勢態勢，矽光子概念股則呈現格局弱勢股多於強勢股態勢。